«Я покидаю «Аэрофлот» с грустью»

Кирилл Андросов не избран в новый состав совета директоров «Аэрофлота» Е. Разумный / Ведомости

Сенсационными оказали итоги голосования годового общего собрания акционеров «Аэрофлота» (завершилось около 14.30 мск в понедельник) по выбору нового состава совета директоров (всего 11 человек). Управляющий партнер инвестфонда Altera Capital Кирилл Андросов (работал в совете директоров с 2008 г., с 2011 - председателем) не прошел в новый состав.

«Это мое собственное решение, я покидаю Аэрофлот после этих лет с грустью, он стал для меня не просто одной из компаний, в которой я представляю государство», - заявил Андросов после собрания журналистам. Свое решение он объяснил тем, что за последние годы его фонд не раз имел возможность участвовать в авиационных и авиастроительных проектах, но должен был отказываться, чтобы не создать конфликт интересов. «Поэтому незадолго до собрания акционеров я принял окончательное решение и написал письмо в Росимущество с просьбой не избирать меня», - объяснил Андросов.

По его словам, Altera рассматривает четыре направления инвестиций: авиакомпании (Как новые, так и существующие, как российские, так и иностранные), авиастроение, новые конструкционные материалы, IT-технологии в авиации. Конкретные проекты он назвать отказался.

Государство в лице Росимущества (51,17%) выдвинуло всего восемь человек в совет (среди них Андросова). Госпакет как раз позволяет проводить в совет восемь человек из-за неполного кворума (на данное собрание пришли 74% акционеров). Вместо Андросова государство проголосовало за гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которого выдвинула структура «Ростеха».

Зато в совет прошли оба кандидата, выдвинутые фондом Prosperity Capital: профессиональный независимый директор Алексей Германович (входил в совет) и шведский гражданин старший советник Foretagsradgivning AB Ларс Бергстром.

Впервые от международных и российских институциональных инвесторов (владеют 30-35% «Аэрофлота» - Ведомости) в совет директоров вошли два человека, это говорит о том, что инвесторы стали внимательнее относиться к «Аэрофлоту» и действовать консолидированно, заявил «Ведомостям» Германович. «Мы с Ларсом продолжим работать над повышением уровня корпоративного управления, следующая наша задача - добиться закрепления в дивидендной политиуе дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО (сейчас в политике - 25%)», добавил Германович .

Дивиденды и совет директоров

Акционеры «Аэрофлота» сегодня одобрили дивиденды по итогам 2016 г. в размере 50% чистой прибыли по МСФО, акционеры получат 19,4 млрд руб. Это рекорд, предыдущие рекордные дивиденды были в 2013 году -около 1 млрд руб.

Второй громкой неожиданностью стало то, что компания «Авиакапитал сервис» (входит в «Ростех», занимается лизингом самолетов, владеет около 3% «Аэрофлота») не смогла своим пакетом провести в совет гендиректора Романа Пахомова.

Другие семь человек от государства в новом совете: зампредседателя ВЭБа Михаил Полубояринов (выдвинут вместо гендиректора «Юникредит банка» Михаила Алексеева), переизбрались президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, управляющий директор «Ренессанс брокер» Игорь Каменской, директор направления» Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков и Василий Сидоров. От квазиказначейского пакета переизбрался гендиректор авиакомпании «Россия» (крупнейшая дочка «Аэрофлота») Дмитрий Сапрыкин.

Также акционеры утвердили вознаграждение совету директоров. Состав, проработавший до июля 2016 г., получит 69,9 млн руб. Работавший до сегодняшнего дня состав получит 69,3 млн руб в сумме.