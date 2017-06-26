«Роснефть» и РБК договорились о мировом соглашении Е. Разумный / Ведомости

«Роснефть» и РБК подпишут мировое соглашение по делу о защите деловой репутации, сообщили Republic два источника, знакомые с ситуацией. Два человека, близкие к ответчикам, рассказали «Ведомостям», что конфликт с «Роснефтью» урегулировал новый владелец РБК Григорий Березкин, но деталей соглашения они не раскрыли. Об этом же сообщил собеседник Repuplic.

По данным источников «Ведомостей», официальное объявление выйдет в течение нескольких часов. Сегодня на 16.20 мск в Арбитражном суде Москвы назначено рассмотрение кассационной жалобы «Роснефти» на решение предыдущей инстанции по делу РБК.

Представители Березкина и РБК это не комментируют.

Поводом для иска «Роснефти» стала статья в РБК «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP» (Игорь Сечин – главный исполнительный директор «Роснефти»). Ее авторы Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло со ссылкой на анонимные источники в правительстве утверждали, что одним из условий продажи приватизируемого пакета было требование, чтобы покупатель не заключал акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75% «Роснефти». Ответчиками по иску кроме холдинга РБК стали и авторы статьи.

«Роснефть» требовала от РБК рекордные 3,18 млрд руб. в качестве компенсации ущерба деловой репутации за публикацию недостоверных сведений. «Роснефть» назвала статью «ложной», заявив, что она «представляет собой ни на чем не основанные фантазии журналистов или их так называемых источников», и потребовала опровержения. Судья 12 декабря решил, что публикация РБК нанесла ущерб репутации «Роснефти», но снизил сумму ущерба до 390 000 руб. «исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков, а также исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Как сообщил источник Republic, соглашение предусматривает, что РБК принесет «Роснефти» извинения за публикацию, других обязательств медиахолдинг на себя не возьмет. По его данным, «Роснефть» откажется от финансовых претензий.