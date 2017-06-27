Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Михаил Фридман решил не рисковать
LetterOne Фридмана решила не покупать нефтяную компанию в США
Сделку мог не одобрить Комитет по иностранным инвестициям США
- Виталий Петлевой,
- Иван Песчинский,
- Артур Топорков
- / Ведомости
Политические проблемы в США мешают притоку инвестиций в страну, считает Фридман
Евгений Разумный / Ведомости
В начале марта 2017 г. член совета директоров компании Михаила Фридмана и партнеров – LetterOne (L1) – Герман Хан рассказывал, что фонд намерен инвестировать $5 млрд в приобретение нефтегазовых активов по всему миру. Первый фонд сосредоточится на инвестициях в Европу, Северную Африку, Латинскую Америку, а второй – в США. Последнему фонду будут интересны проекты, связанные с трудноизвлекаемыми запасами, говорил Хан. Тогда он рассказывал, что в США L1 пытается купить команду, которая обладает технологией, и на ее базе развивать компанию.
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