Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Здоровое питание Михаила Фридмана

Здоровое питание Михаила Фридмана

LetterOne договорилась о первой инвестиции своего $3-миллиардного фонда: за $2,3 млрд она купит сеть магазинов Holland & Barrett