Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Здоровое питание Михаила Фридмана

Здоровое питание Михаила Фридмана

LetterOne договорилась о первой инвестиции своего $3-миллиардного фонда: за $2,3 млрд она купит сеть магазинов Holland & Barrett

Инвестиционная группа LetterOne (L1, владельцы – Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) договорилась купить крупнейшую в Европе сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett у компаний Nature’s Bounty и Carlyle Group. Об этом сообщили в совместном заявлении участники сделки.

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