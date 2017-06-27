Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Здоровое питание Михаила Фридмана
Здоровое питание Михаила Фридмана
LetterOne договорилась о первой инвестиции своего $3-миллиардного фонда: за $2,3 млрд она купит сеть магазинов Holland & Barrett
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
Британская Holland & Barrett основана в 1870 г., сейчас в сеть входит более 1150 магазинов во всем мире
Jason Alden / Bloomberg
Инвестиционная группа LetterOne (L1, владельцы – Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев) договорилась купить крупнейшую в Европе сеть магазинов здорового питания Holland & Barrett у компаний Nature’s Bounty и Carlyle Group. Об этом сообщили в совместном заявлении участники сделки.
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