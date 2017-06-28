Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребенком

Прежде чем возглавить театр, Владимир Кехман основал крупнейшего импортера бананов Е. Кузьмина / Ведомости

О том, что Владимир Кехман взял декретный отпуск, во вторник вечером сообщила в своем Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. «Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — написала она и добавила, что и. о. директора театра стала Снежана Любарь.

Владимир Кехман подтвердил «Ведомостям», что взял отпуск после того, как 3 апреля у него родилась дочка Анастасия, и что хочет побыть с семьей.

Кроме Новосибирского театра он работает художественным руководителем Михайловского театра. Деятельность обоих театров выстроена и налажена, и я ее полностью контролирую и направляю, мое постоянное физическое присутствие для этого не требуется, считает Кехман. С октября он проходит процедуру личного банкротства, которую инициировал Сбербанк после того, как банкротом был признан основанный Кехманом импортер фруктов JFC (долг компании - более 18 млрд руб.).

Упомянул Кехман и слухи о своем намерении покинуть Россию. «Вся моя театральная работа всегда была связана с необходимостью уезжать из России – на время. Именно потому, что хороший театр сегодня вне мирового контекста создать невозможно, - объяснил он. - Поэтому даже суды, которые рассматривали мое дело о банкротстве, не стали препятствовать моим выездам за границу».

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман действительно оформил отпуск по уходу за ребенком с 13 апреля 2017 г., подтвердил Ведомостям» статс-секретарь - замминистра культуры Александр Журавский. Он добавил, что по закону министерство не могло отказать в этом топ-менеджеру. «При этом, несмотря на пребывание в отпуске, он продолжает активно участвовать в жизни театра, в формировании репертуара, гастрольных планов, в подготовке будущих премьер», - добавил чиновник. По его словам, Кехман планирует 8 июля принять участие в заседании коллегии Министерства культуры, которое пройдет в Петербурге, а потом - в мероприятиях, которые театр организует в Новосибирске.

Решение о назначении исполняющей обязанности гендиректора Снежаны Любарь еще не принято, уточнил Журавский . По его словам, кандидатуру предложил Кехман, она находится на рассмотрении. Снежана Любарь ранее была региональным менеджером по персоналу пивоваренной компании «Балтика».

Замминистра отметил, что под руководством Кехмана Новосибирский театр добился значительных успехов. «К примеру, доходы от платных услуг увеличились со 151 млн руб. в 2014 г. до 232 млн руб. в 2016 г. Средняя зарплата сотрудников театра выросла с 43 600 до 49 000 руб. Заполняемость залов выросла с 72 до 80%. Театр интересен зрителю», - сообщил Журавский.

Личный долг Кехмана - более 9 млрд руб. Все его имущество, выставлявшееся на торги по цене более 750 000 руб., продано за 264 000 руб. Эти средства поступят в конкурсную массу и будут разделены между кредиторами. Финансовый управляющий Михаил Бологов полагает, что процедура банкротства может завершиться в течение 2-3 месяцев. Ближайшее заседание по банкротному процессу Кехмана в Арбитражном суде назначено на 13 июля.

Процедура банкротства Кехмана завершается, все его имущество продано на торгах и, видимо, он ищет юридические возможности как можно дольше сохранить за собой должность, предполагает источник, близкий к одному из кредиторов.

Согласно законодательству о несостоятельности после признания банкротом Кехман в течение трех лет с момента завершения реализации имущества или прекращения производства по делу не сможет занимать должности в органах управления или иным образом управлять юридическим лицом, говорит партнер юрфирмы «Тиллинг Петерс» Оксана Петерс. Но в то же время трудовое законодательство запрещает увольниять работника, который находится в отпуске по уходу за ребенком, отмечает она. Арбитражный суд, скорее всего, должен будет учесть это обстоятельство и отсрочить начало течение трехлетнего срока, в течение которого Кехман не сможет занимать должности в органах управления, хотя такие действия и не предусмотрены законодательством о несостоятельности, считает юрист.