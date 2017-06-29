Сервис по ремонту квартир «Сделано» привлек 50 млн рублей

Привлеченные деньги пойдут на автоматизацию процессов, создание шоурума и стандартов в отделке, которые будут переданы для внесения в государственные СНиПы, сообщил «Сделано» PhotoXPress

Сервис по ремонту квартир «Сделано» сообщил о привлечении более $750 000. Деньги вложили, по данным компании, инвестиционный холдинг «Авенир», венчурный фонд Cabra.vc и несколько бизнес-ангелов. Заявки от инвесторов компания принимала с октября 2016 г. по март 2017 г. Это конвертированный заем, уточнил основатель проекта «Сделано» Илья Шаргаев: то есть в будущем инвесторы получат доли в сервисе пропорционально своим вложениям.

Проект «Сделано» запущен в 2015 г. основателем института дизайна «Стрелка» и журнала «Афиша» Ильей Осколковым-Ценципером вместе с партнерами-архитекторами Ильей Шаргаевым и Марко Михич-Ефтичем. Сервис специализируется на ремонтах квартир «под ключ». На рынке нет ни одного крупного игрока с хорошим брендом и репутацией, объясняет интерес к проекту партнер Cabra.vc Алексей Алексанов. Есть острая нужда в профессиональном игроке, который бы мог гарантировать клиентам фиксированную смету и сроки ремонта, продолжает основатель «Авенир» Борис Жилин.

Привлеченные деньги пойдут на автоматизацию процессов, создание шоурума и стандартов в отделке, которые будут переданы для внесения в государственные СНиПы, сообщил «Сделано». Сейчас таких норм нет, СНиПы регулируют только этап строительства жилья, а мы хотим сделать рынок более цивилизованным, уточнил Шаргаев.

Потенциал московского рынка ремонтов Алексанов оценивает «в несколько миллиардов долларов»; по данным «Сделано», речь идет о 100 млрд руб. Популярность сервисов готового ремонта растет, замечает Шаргаев. С ним соглашается гендиректор компании-конкурента «Просто-ремонт» Всеволод Серегин. При этом он обращает внимание на сезонность бизнеса: пик приходится на лето. Хотя существует и бюджетный вариант для клиентов, но наибольшим спросом пользуются более дорогие пакеты, указывает партнер магазина готовых ремонтов «Светелкин» Дмитрий Куркович.

Всего за два года сервис «Сделано» привлек более $1,5 млн, сообщила компания. Ранее деньги инвестировали, по словам Шаргаева, он сам и ключевые сотрудники «Сделано», а также гендиректор «Межрегионального Транзиттелекома» Евгений Васильев.

Выручка «Сделано», по собственным данным, в 2016 г. составила 170 млн руб. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», Осколков-Ценципер и Илья Шаргаев на паритетных началах владеют двумя компаниями — ООО «Сделано.Москва» и ООО «Конструктор ремонта». Выручка первой в 2015 г. (более поздних данных нет) составила 10,6 млн руб., чистый убыток — 20,8 млн руб., у второй выручка - 381 000 руб., чистая прибыль - 152 000 руб., согласно «СПАРК-Интерфаксу».

Доли в какой именно компании и в каком размере получат инвесторы, стороны не раскрыли.