ФСК присматривается к башкирским сетям

Финансовый поток компании позволяет присматриваться к каким-то точечным проектам без существенного роста долговой нагрузки Андрей Гордеев / Ведомости

По закону единственным оператором магистральных электросетей должна быть ФСК, но, к сожалению, не во всех регионах это так, посетовал в четверг предправления ФСК Андрей Муров и привел в пример Башкирию, Татарстан, Новосибирскую и Иркутскую области. Один из активов, которым интересуется ФСК, – это магистральные сети Башкирской электросетевой компании (БЭСК), рассказал он. Их эксплуатирует 100%-ная «дочка» БЭСК Башкирская сетевая компания (БСК).