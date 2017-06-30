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Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: ФСК ставит новые сети

ФСК присматривается к башкирским сетям

Госкомпания рассчитывает в будущем консолидировать все магистральные сети, не доставшиеся ей при реформе электроэнергетики

По закону единственным оператором магистральных электросетей должна быть ФСК, но, к сожалению, не во всех регионах это так, посетовал в четверг предправления ФСК Андрей Муров и привел в пример Башкирию, Татарстан, Новосибирскую и Иркутскую области. Один из активов, которым интересуется ФСК, – это магистральные сети Башкирской электросетевой компании (БЭСК), рассказал он. Их эксплуатирует 100%-ная «дочка» БЭСК Башкирская сетевая компания (БСК).

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