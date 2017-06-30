Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: ФСК ставит новые сети
ФСК присматривается к башкирским сетям
Госкомпания рассчитывает в будущем консолидировать все магистральные сети, не доставшиеся ей при реформе электроэнергетики
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Финансовый поток компании позволяет присматриваться к каким-то точечным проектам без существенного роста долговой нагрузки
Андрей Гордеев / Ведомости
По закону единственным оператором магистральных электросетей должна быть ФСК, но, к сожалению, не во всех регионах это так, посетовал в четверг предправления ФСК Андрей Муров и привел в пример Башкирию, Татарстан, Новосибирскую и Иркутскую области. Один из активов, которым интересуется ФСК, – это магистральные сети Башкирской электросетевой компании (БЭСК), рассказал он. Их эксплуатирует 100%-ная «дочка» БЭСК Башкирская сетевая компания (БСК).
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