Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Бургер в каждый дом
McDonald’s запустил в России сервис доставки еды
В пилотном режиме проект уже работает в Москве. Партнером сети стал UberEats
- Алина Дидковская
- / Ведомости
UberEats обещает доставлять заказы McDonald’s через 15 минут после приготовления
Евгений Егоров / Ведомости
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила сервис доставки еды в Москве. Это следует из буклета компании, который обнаружили «Ведомости» в одном из заведений сети. Проект запущен 28 июня, уточнил менеджер McDonald’s на пр-те Мира, пока в нем участвует шесть ресторанов, их число будет увеличиваться. Заказ можно оформить только через сервис UberEats. Доставка стоит 99 руб., минимальной суммы заказа нет, сообщила представитель McDonald’s в России. Проект работает в тестовом режиме, отметила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.
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