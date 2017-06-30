McDonald’s запустил в России сервис доставки еды

UberEats обещает доставлять заказы McDonald’s через 15 минут после приготовления Евгений Егоров / Ведомости

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s запустила сервис доставки еды в Москве. Это следует из буклета компании, который обнаружили «Ведомости» в одном из заведений сети. Проект запущен 28 июня, уточнил менеджер McDonald’s на пр-те Мира, пока в нем участвует шесть ресторанов, их число будет увеличиваться. Заказ можно оформить только через сервис UberEats. Доставка стоит 99 руб., минимальной суммы заказа нет, сообщила представитель McDonald’s в России. Проект работает в тестовом режиме, отметила директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.