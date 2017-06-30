Сервис ремонта квартир «Сделано» привлек более $750 000

По данным компании, инвесторами выступили холдинг «Авенир», венчурный фонд Cabra.vc и несколько бизнес-ангелов

Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Инвесторы начали ремонт

Есть острая нужда в профессиональном игроке, который бы мог гарантировать клиентам фиксированную смету и сроки ремонта PhotoXpress

Сервис ремонта квартир «Сделано» сообщил о привлечении более $750 000 инвестиций. Деньги вложили, по данным компании, инвестиционный холдинг «Авенир», венчурный фонд Cabra.vc и несколько бизнес-ангелов. Заявки от инвесторов компания принимала с октября 2016 г. по март 2017 г. Это конвертируемый заем, уточнил основатель проекта «Сделано» Илья Шаргаев: в будущем инвесторы получат доли в сервисе пропорционально своим вложениям.