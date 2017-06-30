«Инвитро» не принимает анализы из-за компьютерного вируса

В среду, 28 июня, «Инвитро» сообщала, что из-за хакерской атаки у нее возникли трудности с выдачей результатов анализов пациентам, утечки персональных данных удалось избежать М. Стулов / Ведомости

Прием биоматериала в медицинских офисах сети лабораторий «Инвитро» в России, Белоруссии и Казахстане временно приостановлен: компания восстанавливает инфраструктуру после кибератак, говорится на сайте компании. Медицинские центры не принимают анализы с вечера среды, 28 июня, рассказал сотрудник колл-центра корреспонденту «Ведомостей», обратившемуся в компанию как клиент. Сколько потребуется для восстановления работы, по его словам, пока не понятно.

«Инвитро» называет себя крупнейшей частной медицинской компанией в России. Ее офисы расположены в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Армении. Под брендом Invitro работает более 900 медицинских офисов и 9 лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 143 000 различных тестов, писала компания.

В среду, 28 июня, «Инвитро» сообщала, что из-за хакерской атаки у нее возникли трудности с выдачей результатов анализов пациентам, утечки персональных данных удалось избежать. Эпидемия компьютерного вируса-шифровальщика началась во вторник, 27 июня. В основном он поразил работу российских и украинских компаний. Вирус предупреждает пользователей, что все их файлы зашифрованы, а попытки самостоятельного восстановления бесполезны. Вирус требует перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен на разблокировку доступа. Изначально его идентифицировали как WannaCry и Petya, однако позднее «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» выделили его в отдельный штамм.

«Лаборатория Касперского» насчитала свыше 2000 зараженных компаний на Украине (60% от всех заражений). На втором месте Россия (30%), далее идут Польша (около 5%), далее Италия, Германия, Белоруссия, Бразилия. У ESET другие данные: на Украину приходится 75,24% заражений, за ней следует Германия (9,06%), Польша (5,81%), а Россия на седьмом месте с 0,82% заражений.

Среди пострадавших — «Роснефть», «Газпром» (об этом сообщил Reuters), Evraz, украинские «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», Киевский метрополитен, операторы «Киевстар», LifeCell, «Укртелеком», а также Чернобыльская АЭС. Среди глобальных компаний пострадала датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk, владелец крупнейшего в мире морского контейнерного перевозчика Maersk Line.

Как защититься от вируса-шифровальщика