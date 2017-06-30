«Инвитро» не принимает анализы из-за компьютерного вируса

В среду, 28 июня, «Инвитро» сообщала, что из-за хакерской атаки у нее возникли трудности с выдачей результатов анализов пациентам, утечки персональных данных удалось избежать
М. Стулов / Ведомости
Прием биоматериала в медицинских офисах сети лабораторий «Инвитро» в России, Белоруссии и Казахстане временно приостановлен: компания восстанавливает инфраструктуру после кибератак, говорится на сайте компании. Медицинские центры не принимают анализы с вечера среды, 28 июня, рассказал сотрудник колл-центра корреспонденту «Ведомостей», обратившемуся в компанию как клиент. Сколько потребуется для восстановления работы, по его словам, пока не понятно.
«Инвитро» называет себя крупнейшей частной медицинской компанией в России. Ее офисы расположены в России, на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Армении. Под брендом Invitro работает более 900 медицинских офисов и 9 лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 143 000 различных тестов, писала компания.
В среду, 28 июня, «Инвитро» сообщала, что из-за хакерской атаки у нее возникли трудности с выдачей результатов анализов пациентам, утечки персональных данных удалось избежать. Эпидемия компьютерного вируса-шифровальщика началась во вторник, 27 июня. В основном он поразил работу российских и украинских компаний. Вирус предупреждает пользователей, что все их файлы зашифрованы, а попытки самостоятельного восстановления бесполезны. Вирус требует перевести $300 в криптовалюте биткоин в обмен на разблокировку доступа. Изначально его идентифицировали как WannaCry и Petya, однако позднее «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» выделили его в отдельный штамм.
«Лаборатория Касперского» насчитала свыше 2000 зараженных компаний на Украине (60% от всех заражений). На втором месте Россия (30%), далее идут Польша (около 5%), далее Италия, Германия, Белоруссия, Бразилия. У ESET другие данные: на Украину приходится 75,24% заражений, за ней следует Германия (9,06%), Польша (5,81%), а Россия на седьмом месте с 0,82% заражений.
Среди пострадавших — «Роснефть», «Газпром» (об этом сообщил Reuters), Evraz, украинские «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», Киевский метрополитен, операторы «Киевстар», LifeCell, «Укртелеком», а также Чернобыльская АЭС. Среди глобальных компаний пострадала датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk, владелец крупнейшего в мире морского контейнерного перевозчика Maersk Line.
Как защититься от вируса-шифровальщика
Александр Рюмин / ТАСС
И домашним, и корпоративным пользователям нужно обновлять системы безопасности (включая антивирус) и операционную систему вместе с появлением их новых версий
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Depositphotos / PhotoXPress
Создавайте резервные копии данных. Они позволят восстановить файлы, а зараженный жесткий диск можно будет просто отформатировать
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Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images
Не открывайте подозрительные письма и предупредите об опасности своих сотрудников. Часть заражений случались из-за писем в отделы кадров украинских компаний – сотрудники получали якобы резюме от соискателей. На самом деле при открытии они запускали заражение. Вредоносный контент могут содержать любые вложения – doc, docx, xls, xlsx, rtf. Сотрудникам нужны регулярные тренинги по безопасности и регулярные проверки. Причем на тренингах нужно демонстрировать практические примеры методов социальной инженерии
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Vadim Ghirda / AP
Недостатки систем защиты нужно выявлять регулярными аудитами систем безопасности и тестированием на проникновение. Заказать эту услугу можно у профильных компаний
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Андрей Гордеев / Ведомости
Нельзя скачивать никакое программное обеспечение из непроверенных или подозрительных источников
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Андрей Гордеев / Ведомости
Если компания может без ущерба для бизнеса перейти на менее популярную ОС, нужно это сделать. Две последние волны шифровальщиков (WannaCry и модификация Petya) нацелены на популярные Windows-системы. По данным аналитического сервиса Netmarketshare, в мае они были установлены на 91,64% компьютеров в мире. Киберпреступники ориентированы на извлечение максимальной выгоды. Но в долгосрочной перспективе, если популярность Windows пойдет на спад, это спровоцирует всплеск появления вирусов под Mac и другие ОС
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Yoshikazu TSUNO / AFP
Не вставляйте в компьютер неизвестные флешки
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Если шифровальщик проник в какую-то часть сети, быстро ее изолируйте. Если компьютер уже начал шифроваться, то нужно его сразу выключить
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Андрей Гордеев / Ведомости
В случае заражения экстренно поменяйте все пароли привилегированных пользователей и отберите права администраторов у всех, кому они не нужны. Также пока все компьютеры сети не получат обновлений, не подключайте к ней ноутбуки
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Depositphotos / PhotoXPress
Не платите выкуп: это лишь спонсирование киберпреступников, и не факт, что они вышлют ключи дешифрования. Советы давали Acronis, «Доктор Веб», CheckPoint, Positive Technologies, Group-IB