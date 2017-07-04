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Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Распробовали футбол

В Санкт-Петербург на матчи Кубка конфедераций приехало 300 000 болельщиков

Это меньше, чем предполагалось, но перед финалом гостиницы и авиаперевозчики зарегистрировали ажиотажный спрос

В Санкт-Петербург на матчи Кубка конфедераций приехало около 300 000 болельщиков, подсчитал комитет по развитию туризма города. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Ведомостям» рассказал, что иностранных болельщиков оказалось около 8%, из них половина – чилийцы. В финале, прошедшем на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля, сборная Германии победила сборную Чили 1:0. Вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что около 27 000 иностранцев въехало в Россию без визы по паспорту болельщика. Ранее председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев говорил, что Кубок может увеличить число туристов в Петербурге на 10%. В 2016 г. город посетило 6,9 млн туристов.

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