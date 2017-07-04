Статья опубликована в № 4355 от 04.07.2017 под заголовком: Распробовали футбол
В Санкт-Петербург на матчи Кубка конфедераций приехало 300 000 болельщиков
Это меньше, чем предполагалось, но перед финалом гостиницы и авиаперевозчики зарегистрировали ажиотажный спрос
- Мария Буравцева,
- Светлана Зайцева
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Такого количества туристов из Чили Невский проспект еще не видел
Александр Губский / Ведомости
В Санкт-Петербург на матчи Кубка конфедераций приехало около 300 000 болельщиков, подсчитал комитет по развитию туризма города. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в интервью «Ведомостям» рассказал, что иностранных болельщиков оказалось около 8%, из них половина – чилийцы. В финале, прошедшем на стадионе «Санкт-Петербург» 2 июля, сборная Германии победила сборную Чили 1:0. Вице-премьер, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко сообщил, что около 27 000 иностранцев въехало в Россию без визы по паспорту болельщика. Ранее председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев говорил, что Кубок может увеличить число туристов в Петербурге на 10%. В 2016 г. город посетило 6,9 млн туристов.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}