«Роснефть» может продать заправки китайцам

Китайская компания China Energy Company Limited получила возможность купить у «Роснефти» долю в розничном бизнесе Евгений Разумный / Ведомости

Китайская компания China Energy Company Limited получила возможность купить у «Роснефти» долю в розничном бизнесе, когда и если тот будет выделен в отдельную холдинговую структуру, а также будет продаваться, следует из сообщения российской компании. Какую долю сможет китайская компания купить и за какую сумму, в сообщении не указывается, а представитель «Роснефти» это комментировать отказался.

Соглашение по сути рамочное, предусматривает сотрудничество в области разведки и добычи, нефтепереработке и нефтехимии. Стороны договорились рассмотреть возможность создания на территории России вертикально-интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда. Сумму фонда, а также сроки его создания стороны не указывают. Собеседник близкий к китайской стороне подтверждает достигнутые договоренности, однако отмечает, что конкретных параметров нет. Об опционе на покупку доли в розничном бизнесе речи пока не шло, но возможность такая есть.

22 июня стало известно, что до конца 2017 г. «Роснефть» разработает новую стратегию, которой будет придерживаться до 2022 г. Стратегия позволит увеличить капитализацию «Роснефти» на 25–30%, прирост добычи нефти составит до 30 млн т (13%, в 2016 г. компания добыла 210 млн т сырья). Один из пунктов стратегии – переход на холдинговую структуру владения и управления. Пилотным проектом станет розничный бизнес, сказал Сечин. До конца года он будет выделен в отдельную структуру, а «Роснефть» делегирует ему часть стратегических и управленческих решений, пояснил «Ведомостям» близкий к «Роснефти» человек. У компании крупнейшая сеть АЗС в России – 2897 (включая арендованные).