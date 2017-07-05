Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4356 от 05.07.2017 под заголовком: Девелопер приземляет «Домодедово»

Девелопер требует запретить «Домодедово» строить новую взлетно-посадочную полосу

Она мешает строительству жилья

ПКФ «Гюнай» требует запретить развитие аэропорта «Домодедово» в части, не предусмотренной ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2020 гг.)». Речь идет о запрете на любое развитие, в том числе на предпроектные, проектные, изыскательские работы, строительство, реконструкцию действующих и новых взлетно-посадочных полос, говорится в определении. Иск принял к производству Арбитражный суд Московской области, первое заседание назначено на 10 июля.

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