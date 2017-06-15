Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Шумный «Самолет девелопмент»

«Самолет девелопмент» строит в зоне, где уровень авиационных шумов превышает допустимый для проживания

Компания от проекта отказываться не собирается

Компания «Пригород Лесное» (раньше – «Мегагород»; входит в «Самолет девелопмент») первую очередь одноименного жилого комплекса строит с конца 2015 г. в Ленинском районе Московской области. Она включает 10 17-этажных домов общей площадью 279 500 кв. м. Здания уже возведены, в квартирах идут отделочные работы, первые 100 квартир проданы в декабре 2015 г., говорится на сайте компании. Всего на 372 га планируется построить 3,5 млн кв. м жилья и социальных объектов.

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