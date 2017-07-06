«Деловым линиям» не удалось оспорить доначисление налогов на 1,6 млрд рублей

«Деловые линии» планируют оспаривать решение арбитражного суда в апелляционной инстанции Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал решение ФНС о налоговых доначислениях ООО «Деловые линии» на сумму 1,6 млрд руб. (включая пенни и штрафы) законными, следует из базы суда. Заседание состоялось 5 июля.

В сентябре 2016 г. управление СКР по Петербургу возбудило дело об уклонении руководства «Деловых линий» от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В ноябре по ходатайству следствия суд арестовал 1,6 млрд руб. на счетах ДЛ: по версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени компании с октября 2011 г. по март 2014 г., включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты. Недоимка по налогам на прибыль составила 573 млн руб., по НДС – 515,5 млн руб. В декабре 2016 г. компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. (включая пенни), а в январе подала иск о признании решения органов ФНС недействительным. В апреле 2017 г. обвиняемым по делу стал соучредитель «Деловых линий» Александр Богатиков. В июне уголовное дело было прекращено по причине возмещения ущерба.

«Деловые линии» планируют оспаривать решение арбитражного суда в апелляционной инстанции. Судья вынесла решение меньше, чем за минуту, что не может свидетельствовать о надлежащей и всесторонней оценке доказательств и доводов, приведенных и представленными сторонами в день заседания, говорится в сообщении компании. Суд поручил представителям ФНС изготовить проект решения и представить его в электронном виде в присутствии представителей грузоперевозчика за рамками рассмотрения дела, говорит представитель компании. По его словам, это нарушение одного из пунктов постановления пленума Высшего арбитражного суда, который описывает порядок предоставления решения.

На заседании суда в мае представители ФНС заявляли, что «Деловые линии» использовали схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, а деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании. По данным налоговиков, перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг: некоторые контрагенты были зарегистрированы незадолго до заключения контрактов с перевозчиком и расформированы после их выполнения, у них не было ни ресурсов, ни транспортных средств. Представители «Деловых линий» обвинения ФНС полностью отвергали. По их словам, компания не могла обеспечить весь объем перевозок, поэтому обращалась к контрагентам, часть из них была выбрана по результатам конкурсов. Перевозчик собирал все необходимые документы о подрядчиках и не знал о проблемах у них, утверждала на суде представитель грузоперевозчика.

ГК «Деловые линии» – один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Парк автомобилей – 4000 единиц, штат сотрудников – 20 000 человек. «Деловые линии» принадлежит кипрской «Доглемор трейд лтд», по данным «СПАРК-Интерфакса». Совладельцы компании - бывший президент А1 Михаил Хабаров и Александр Богатиков, их доли в бизнесе не раскрываются. Выручка компании по итогам 2015 г., составила 17,2 млрд руб., прибыль – 83,7 млн руб.