Прекращено уголовное дело в отношении соучредителя «Деловых линий» Е. Егоров / Ведомости

Прекращено уголовное дело о неуплате налогов в отношении соучредителя грузоперевозчика ООО «Деловые линии» (ДЛ) Александра Богатикова.

Копию уведомления Следственного комитета РФ о прекращении уголовного дела в отношении Александра Богатикова предоставила пресс-служба «Деловых линий». В документе указано, что дело прекращено в связи с тем, что «ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, возмещен в полном объеме». Следственный комитет РФ подтвердил прекращение дела в связи с полным возмещением ущерба, но отметил, что дело прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам.

Управление СКР по Петербургу возбудило дело об уклонении руководства «Деловых линий» от уплаты налогов более чем на 1 млрд руб. (ч. 2 ст. 199 УК РФ) в сентябре 2016 г. За долги по налогам СКР арестовывал имущество ДЛ стоимостью более 1,5 млрд руб. Богатиков стал обвиняемым по этому делу в апреле 2017 г. и был отпущен под подписку о невыезде.

По версии следствия, с октября 2011 г. по март 2014 г. ДЛ предоставили в налоговые органы заведомо ложные сведения о наличии права на налоговые вычеты на 516 млн руб., а также о наличии в 2011–2013 гг. 2,86 млрд руб. расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль. Недоимка по налогам на прибыль составила 573 млн руб., по НДС – 515,5 млн руб.

В декабре 2016 г. компания полностью погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. (все недоимки, штрафы и пени), но в январе подала иск о признании требований ФНС недействительными. Следующее заседание по делу назначено на 5 июля.

«Деловые линии» использовали схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании, говорила на судебном заседании Арбитражного суда 17 мая представитель ФНС. Деньги аккумулировались в Альфа-банке, получателями были 27 человек, уточняла она. По данным ФНС, перевозчик заключал договоры с организациями, которые не предоставляли никаких услуг. Некоторые контрагенты были зарегистрированы незадолго до заключения контрактов с перевозчиком и расформированы после их выполнения, у них не было ни ресурсов, ни транспортных средств для перевозки грузов, говорил представитель ФНС. Представители «Деловых линий» обвинения ФНС полностью отрицали. По их словам, компания не могла обеспечить весь объем перевозок, поэтому обращалась к контрагентам, часть из них была выбрана по результатам конкурсов. Перевозчик собирал все необходимые документы о подрядчиках и не знал о проблемах у них, утверждала на суде представитель грузоперевозчика.

ГК «Деловые линии» – один из крупнейших игроков на рынке автомобильных грузоперевозок. Компания работает на рынке с 2001 г. Центральный офис расположен в Петербурге. Парк автомобилей – 4000 единиц, штат сотрудников – 20 000 человек.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Деловые линии» принадлежит кипрской «Доглемор трейд лтд». Совладельцы компании - бывший президент А1 Михаил Хабаров и Александр Богатиков, их доли в бизнесе не раскрываются.

Выручка компании по итогам 2015 г., по данным СПАРК, составила 17,2 млрд руб., прибыль – 83,7 млн руб.