ТЭК

В компании «Т плюс» Виктора Вексельберга снова работает ФСБ

Продолжается расследование дела о взятках на 800 млн рублей руководству Коми в 2007-2014 годах

В офисе «Т плюса» в Москве сегодня прошли обыски, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. «Это в рамках уголовного дела по Коми. Там была назначена экспертиза, и в рамках неё приезжали эксперты в сопровождении представителей СК и ФСБ и проводили следственные действия. Компания работала в штатном режиме, так, в частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров «Т плюса». Так что ничего особенного», – заявил представитель компании.

Первый раз следственные действия в офисах «Т плюса» в Москве и Коми и других компаний, входящих в «Ренову», прошли 5 сентября 2016 г. - их проводили сотрудники УФСБ Коми и центрального аппарата ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) против гендиректора «Т плюса» Бориса Вайнзихера, председателя совета директоров компании и бывшего гендиректора Евгения Ольховика (миноритарный совладелец «Реновы») и тогдашнего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина (в 2002-2010 гг. был гендиректором «КЭС холдинга», предшественника «Т плюса»).

Они обвиняются в том, что в 2007-2014 гг. дали взятки на 800 млн руб. руководству Коми (в бытность губернатором Вячеслава Гайзера) за установление завышенных тарифов на электро- и теплоэнергию. Также, по версии следствия, чиновникам в качестве взяток были переданы 38% ОАО «Коми энергосбытовая компания», которые оказались оформлены на офшор.

Вайнзихер и Ольховик были задержаны в своих кабинетах и по ходатайству следствия арестованы. Слободин находился в командировке во Франции. В Россию он возвращаться не стал, чтобы не бросать тень на «Вымпелком», ушел с поста гендиректора. Все обвиняемые свою вину отрицают. Слободин в специально написанной статье называл обвинения абсурдными, он указывал, что тарифы для энергокомпании в Коми скорее были заниженными, что масштаб деятельности не оправдывает инкриминируемую сумму взяток в 800 млн руб. даже за много лет. Кроме того, Слободин подчеркивал, что тарифы на электроэнергию устанавливаются на федеральном уровне.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике