В компании «Т плюс» Виктора Вексельберга снова работает ФСБ

Первый раз следственные действия в офисах «Т плюса» в Москве и Коми и других компаний, входящих в «Ренову», прошли 5 сентября 2016 г. Е. Разумный / Ведомости

В офисе «Т плюса» в Москве сегодня прошли обыски, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. «Это в рамках уголовного дела по Коми. Там была назначена экспертиза, и в рамках неё приезжали эксперты в сопровождении представителей СК и ФСБ и проводили следственные действия. Компания работала в штатном режиме, так, в частности, параллельно со следственными действиями в этом же здании прошло плановое заседание совета директоров «Т плюса». Так что ничего особенного», – заявил представитель компании.

Первый раз следственные действия в офисах «Т плюса» в Москве и Коми и других компаний, входящих в «Ренову», прошли 5 сентября 2016 г. - их проводили сотрудники УФСБ Коми и центрального аппарата ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере) против гендиректора «Т плюса» Бориса Вайнзихера, председателя совета директоров компании и бывшего гендиректора Евгения Ольховика (миноритарный совладелец «Реновы») и тогдашнего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина (в 2002-2010 гг. был гендиректором «КЭС холдинга», предшественника «Т плюса»).

Они обвиняются в том, что в 2007-2014 гг. дали взятки на 800 млн руб. руководству Коми (в бытность губернатором Вячеслава Гайзера) за установление завышенных тарифов на электро- и теплоэнергию. Также, по версии следствия, чиновникам в качестве взяток были переданы 38% ОАО «Коми энергосбытовая компания», которые оказались оформлены на офшор.

Вайнзихер и Ольховик были задержаны в своих кабинетах и по ходатайству следствия арестованы. Слободин находился в командировке во Франции. В Россию он возвращаться не стал, чтобы не бросать тень на «Вымпелком», ушел с поста гендиректора. Все обвиняемые свою вину отрицают. Слободин в специально написанной статье называл обвинения абсурдными, он указывал, что тарифы для энергокомпании в Коми скорее были заниженными, что масштаб деятельности не оправдывает инкриминируемую сумму взяток в 800 млн руб. даже за много лет. Кроме того, Слободин подчеркивал, что тарифы на электроэнергию устанавливаются на федеральном уровне.