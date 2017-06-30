Акционеры «Т Плюса» включили в совет директоров арестованных Ольховика и Вайнзихера

Акционеры ПАО «Т Плюс» на годовом собрании переизбрали совет директоров компании, включив в него управляющего директора АО «Группа компаний "Ренова"» Евгения Ольховика и генерального директора «Т Плюса» Бориса Вайнзихера.

Оба находятся под арестом до начала августа 2017 г., в сентябре 2016 г. они стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в Коми. В начале сентября 2016 г. в Следственном комитете России сообщили, что их подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Третий фигурант уголовного дела — бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, который ранее также возглавлял «Т плюс», не был включен в список кандидатов. Он объявлен в международный розыск.