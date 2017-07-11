«Ростех» и «Полюс» меняются акциями

Сделку планируется проводить равными траншами в ближайшие пять лет, указано в сообщении золотодобытчика ПАО «Полюс»

Золотодобывающая «Полюс» намерена консолидировать 100% долей владельца лицензии на крупнейшее в России месторождение золота «Сухой Лог» - компании «СЛ золото», отмечается в сообщении компании. Структура «Ростеха» - «РТ развитие бизнеса» - в обмен на 25% долей «СЛ золота» в течение пяти лет сможет получить акции «Полюса».

«Полюс» - крупнейшая золотодобывающая компания России, входит в десятку золотодобывающих компаний мира. В январе паритетное СП «Полюса» и «РТ развитие бизнеса» - «СЛ золото» - выиграло аукцион на право разработки «Сухого Лога». 25% разработчика месторождения, по условиям торгов, должно было принадлежать государству.

В декабре 2016 г., еще до того как Роснедра разыграли лицензию, «дочка» «Полюса» - «Полюс - Красноярск» заключила с «РТ развитие бизнеса» серию опционов, чтобы увеличить долю в «СЛ золоте» - на 23,9% за $139 млн до 2022 г.

Сейчас компания заключила новое соглашение, по которому «Ростех» получит долю в «Полюсе» за то, что уступит оставшиеся доли в «СЛ золоте». Для сделки доля «Ростеха» в «СЛ Золоте» оценена в $145,9 млн. Покупка доли госкорпорации в СП будет оплачена акциями «Полюса». Сделку планируется проводить равными траншами в ближайшие пять лет, указано в сообщении золотодобытчика. Акции «Полюса» для сделки будут оцениваться каждый раз перед траншами, исходя из средней цены обыкновенной акции на Московской бирже и официального курса доллара к рублю за предшествующие 90 дней. У «Полюса» есть право ускорить процесс, пишет компания.

Сегодня на Московской бирже на $145,9 млн можно купить 1,4% акций «Полюса» (по текущему курсу), на Лондонской бирже - 1,7% акций. Чтобы косвенная доля «Ростеха» в «СЛ золоте» была 25%, этого достаточно, подсчитал аналитик БКС Олег Петропавловский.