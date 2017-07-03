Статья опубликована в № 4354 от 03.07.2017 под заголовком: Инвесторы пришли на золото
Размещение «Полюса» стало крупнейшим среди золотодобывающих компаний с 2010 года
Российская компания продала 9% акций за $800 млн. Половину купили британские фонды
- Александра Терентьева
- / Ведомости
Большую часть спроса обеспечили инвесторы в горнодобывающие компании
«Полюс Золото»
Размещение 9% акций «Полюса», прошедшее в пятницу, стало самым крупным по уровню международного маркетинга с 2014 г., когда проходило IPO «Алросы», заявил председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев. В золотодобывающем секторе SPO «Полюса» стало крупнейшим после размещения в марте 2010 г. African Barrick Gold (см. график).
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