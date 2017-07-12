Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: «Доктор Столетов» спешит на помощь

Владелец сетей «Доктор Столетов» и «Озерки» покупает аптечный бизнес группы «Роста»

Новая сеть может стать вторым по выручке игроком

Фармацевтическая группа «Роста» договорилась о продаже объединенной аптечной сети «Радуга – Первая помощь – Ладушка» группе «Эркафарм» (бренды «Доктор Столетов» и «Озерки»), рассказали «Ведомостям» гендиректор «Эркафарма» Анастасия Карпова и первый вице-президент «Росты» Александр Тарасов.

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