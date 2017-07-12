Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: «Доктор Столетов» спешит на помощь
Владелец сетей «Доктор Столетов» и «Озерки» покупает аптечный бизнес группы «Роста»
Новая сеть может стать вторым по выручке игроком
- Мария Дранишникова
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Сейчас владелец аптек «Доктор Столетов» входит в пятерку крупнейших игроков на рынке, сделка с «Ростой» позволит стать номером два
Евгений Разумный / Ведомости
Фармацевтическая группа «Роста» договорилась о продаже объединенной аптечной сети «Радуга – Первая помощь – Ладушка» группе «Эркафарм» (бренды «Доктор Столетов» и «Озерки»), рассказали «Ведомостям» гендиректор «Эркафарма» Анастасия Карпова и первый вице-президент «Росты» Александр Тарасов.
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