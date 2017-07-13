Статья опубликована в № 4362 от 13.07.2017 под заголовком: «Ашан» у Кремля

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Французский ритейлер «Ашан» открывает флагманский магазин рядом с Кремлем. Так компания намерена привлекать более платежеспособную аудиторию А. Гордеев / Ведомости

Об открытии «Ашаном» флагманского магазина в центре Москвы – на Тверской, 4, – сообщил консультант сделки Malina Property. Это будет супермаркет, ориентированный на посетителей центра Москвы, прежде всего на туристов и работающих в центре офисных сотрудников, уточнила представитель «Ашан Россия» Мария Курносова. «Ашан» на Тверской, 4, она называет «магазином-витриной»: здесь будет представлено все самое лучшее, что есть у сети, а также будет существенно расширен ассортимент кулинарии и свежей продукции.