Polymetal получит одно из самых больших месторождений золота в России

Сейчас Polymetal готовит предварительное ТЭО Нежданинского месторождения, его результаты компания планирует опубликовать в конце года nezhdanka.info

Polymetal приобретет у партнера, инвестиционной компании Ивана Кулакова Pallavicino Holdings Ltd., дополнительные 7% в совместном предприятии по развитию золоторудного месторождения Нежданинское в Якутии за $8 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Сейчас доля Polymetal и его дочерних компаний в проекте разработки месторождения составляет 17,7%, а доля Pallavicino Holdings – 82,3%.

Увеличить долю в предприятии Polymetal решил, основываясь на положительной оценке запасов Нежданинского месторождения: по данным JORC 2012 г., запасы составляют 11 млн унций в золотом эквиваленте. По новым условиям соглашения доля Polymetal в совместном предприятии увеличится до 24,7%, а доля, принадлежащая инвестиционной компании, составит 75,3%. На выкуп этих акций Polymetal приобрел опцион совместно со своими дочерними предприятиями. Опцион на покупку предположительно состоится в феврале - июне 2018 г. Окончательная стоимость опциона будет рассчитана после проведения оценки запасов месторождения по JORC. По условиям, Polymetal сможет приобрести оставшийся пакет акций по цене $75 за унцию, умноженные на общее количество запасов. Премия к цене опциона составит $12 млн, которые, по условиям сделки, должны быть выплачены немедленно. Из них $10 млн будут выплачены денежными средствами, а оставшаяся сумма – акциями компании. По текущей рыночной стоимости Кулаков может получить 0,4% акций Polymetal. Для завершения сделки по приобретению 7% и начала опциона на покупку 75,3% Polymetal должен получить одобрение Комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Владелец инвестиционной компании Pallavicino Holdings Ltd. Кулаков ранее возглавлял компанию Highland Gold и, по данным «Коммерсанта», был партнером Романа Абрамовича по Нефтяной финансовой компании.

О рентабельности разработки месторождения до актуального подсчета запасов говорить нельзя, считает аналитик АКРА Максим Худалов. По подсчетам аналитика, в случае, если содержание золота составит 2,5 г/т, то средний cash cost составит порядка $600-700 за унцию. В этой ситуации, с учетом полных затрат, капитальные издержки составят $200-300 за унцию. Таким образом, полная себестоимость унции золота составит $800-1000, что окупится при текущих ценах на золото – $1236 за унцию. «Но это очень грубый подсчет», - подчеркивает Худалов.

Сейчас Polymetal готовит предварительное ТЭО Нежданинского месторождения, его результаты компания планирует опубликовать в конце года. Нежданинское – четвертое по величине месторождение золота в России, расположенное на северо-востоке Якутии. Месторождение доступно только по всесезонной грунтовой дороге и не имеет подключения к электросетям. Добыча на месторождении будет вестись открытым способом, предполагается также строительство флотационной фабрики, которая будет производить концентрат для последующей переработки на Амурском ГМК. Polymetal вынужден каждый год приобретать новые активы, так как срок жизни ее месторождений ниже, чем у ее основных конкурентов, отмечает аналитик БКС Олег Петропавловский.