Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: «Бабушка Агафья» едет в США

Производитель косметики «Рецепты бабушки Агафьи» откроет магазины в США

В развитие мультибрендовой розницы за рубежом компания вложит около $100 млн

Первый магазин Organic Shop на Североамериканском континенте заработает в Лос-Анджелесе, рассказал «Ведомостям» Андрей Трубников, гендиректор российского производителя косметики и бытовой химии «Первое решение». Для этого, по его словам, зарегистрировано юрлицо – Organic Shop LLC. Такая компания правда создана 7 июля 2017 г., согласно реестру американского штата Делавэр.

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