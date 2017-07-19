Статья опубликована в № 4366 от 19.07.2017 под заголовком: Karl Lagerfeld нашел партнера в России
Магазины женской одежды Karl Lagerfeld появятся в России
Первый магазин откроется весной 2018 г. в «Метрополисе»
- Алина Дидковская
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До сих пор в России Karl Lagerfeld продавался только в мультибрендах и в магазинах мужской одежды
BARBARA SAX / AFP
Компания BNS Group получила эксклюзивные права на развитие бренда Karl Lagerfeld в России, Казахстане и Белоруссии, говорится в сообщении российской компании.
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