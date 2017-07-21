Schlumberger хочет купить 51% Eurasia Drilling

Сделка еще нуждается в одобрении ФАС, стороны сумму не раскрывают

Schlumberger делает вторую попытку купить 51% Eurasia Drilling Depositphotos / PhotoXPress

Американская Schlumberger договорилась с акционерами нефтесервисной Eurasia Drilling (EDC) о покупке 51% в компании, говорится на сайте EDC. Это уже вторая попытка американской компании получить долю в EDC. В 2015 г. сделка не состоялась из-за желания государства получить золотую акцию.

Тогда компания оценивалась в $3,6 млрд исходя из $1,7 млрд за пакет в 46%. Сейчас оценка может быть примерно такой же – за 51% в компании Schlumberger может предложить $1,9 млрд, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Новое соглашение расширяет успешные долгосрочные отношения, установленные двумя компаниями в 2011 г.», - отмечается в сообщении Schlumberger. Гендиректор EDC Александр Джапаридзе отметил, что «опыт Schlumberger принесет существенную выгоду отечественной нефтесервисной отрасли».

Параллельно компания вела переговоры о продажи долей РФПИ, а также его совместному российско-китайскому фонду, а также некоторыми ближневосточными инвесторами. О своем интересе к покупке доли в EDC заявлял в том числе и председатель совета директоров Saudi Aramco Халед аль-Фалих во время визита на Петербургский форум.

Возможная сумма сделки с Schlumberger не раскрывается, а какие доли могут достаться РФПИ и другим инвесторам, представитель фонда пока не говорит.

Заявления от Schlumberger в ФАС на покупку доли в EDC пока не поступало, говорит представитель службы.

Первая попытка продать долю Schlumberger сорвалась в октябре 2015 г. через десять месяцев после начала переговоров. Тогда Schlumberger направила в ФАС просьбу прекратить рассмотрение ходатайства о покупке.

По итогам почти полугодовых переговоров единственным камнем преткновения между Schlumberger и правительственной комиссией стало требование государства получить в новой компании «золотую акцию» (дает владельцу право вето по ключевым вопросам). рассказывал член совета директоров EDC и президент РСПП Александр Шохин. По его словам, Schlumberger принципиально согласилась на все условия правительственной комиссии, включая продажу компании российскому инвестору в случае расширения санкций.