Британская компания поборется с «Северсталью» за долг компании Черномырдина Vincent Mundy / Bloomberg

Сделка «Северстали» с Газпромбанком по покупке долга «Металл групп» закрылась лишь накануне, но на долг компании уже нашелся новый претендент – ETG Corp. «Мы готовы выкупить долг «Металл групп» и предложить на 1 млрд руб больше, чем «Северсталь» заплатила Газпромбанку», рассказал «Ведомостям» гендиректор к ETG Corp Николай Федоров. У ETG есть свой план по развитию «Металл-групп», которая разрабатывает Яковлевский рудник с запасами 9,6 млрд т руды.

«Металл-групп» принадлежит Виктору Черномырдину и Андрею Клямко на паритетной основе. Компания задолжала Газпромбанку 12 млрд руб, «Северсталь» выкупила задолженность по 50% от номинала, раскрывала вчера компания. Поведена ли транзакция представитель «Северстали» не говорит. По данным Федорова, компания заплатила Газпромбанку 4,5 млрд руб. Представитель «Северстали» настаивает, что компания заплатила 6 млрд руб. Представитель Газпромбанка пока не прокомментировал это.

ERG Corp намерена инвестировать в строительство на руднике современного металлургического производства $700 млн (половина из которых - в инфраструктуру), рассказал Федоров. Компания нашла партнеров на проект: Link Capital Partners, Silk Road Fund, к участию приглашены Matrix Capital и Glencore, говорит он. Две из названных компаний подтверждают, что ETG вела с ними переговоры об участии в проекте, но их результаты не комментируют.

Председатель Link Capital Patners Максим Павлушин (бывший председатель по стратегии «Юнилевер» в России) подтверждает, что консорциум инвесторов действительно хотел потратить $700 млн в разработку металлургического комплекса на Яковлевском руднике и его фонд сотрудничал с ETG Corp и другими партнерами, однако «Северсталь» опередила консорциум.

У ETG Corp есть сопроводительное письмо от Midrex (производителя металлургического оборудования из США, которая поставляла металлургическое оборудование на Лебединский ГОК «Металлоинвеста»), та согласилась принять участие в проекте ETG Corp и предоставить финансирование. Подтвердить это у представителя Midrex пока не удалось, Федоров подлинность письма подтверждает.

«ETG Corp и другие инвесторы уже обращалась в администрацию президента в начале года с этим планом, им и консорциуму дали время для подготовки и поиска ресурсов, однако компания не успела», говорит источник, знакомый с менеджментом «Металл-групп». В администрации президента пока не ответили на вопросы «Ведомостей».

нет автора цитаты нет цитаты ИНТЕРВЬЮ: Виктор Рашников, совладелец и гендиректор Магнитки

Федоров считает, что «Северсталь» предприняла попытку недружественного поглощения «Металл-групп», выкупив часть его долга. «У нас полное понимание с владельцами «Металл-групп», мы договорились погасить долг перед Газпромбанком и при этом 51% оставить за владельцами, а 49% – будет доля консорциума, куда входим и мы», утверждает он. Северсталь же просто пытается установить контроль над месторождением, пользуясь финансовыми трудностями компании», отметил он. Все представления инвесторов и акционеров по урегулированию обязательств в Газпромбанке отклоняли и отдавали предпочтение в пользу предложения «Северстали», хотя вся группа инвесторов предложила Газпромбанку больше 6 млрд руб. за выкуп всех прав, утверждает Федоров.

«Мы никаких предложений по выкупу долга «Металл-группы» не получали», - говорит представитель «Северстали»: компания заинтересована в консолидации и развитии актива.

Яковлевское месторождение расположено в Курской магнитной аномалии – крупнейшем железорудном бассейне мира. Часть его месторождений разрабатывают крупнейшие в России ГОКи – Лебединский, Михайловский (входят в «Металлоинвест») и Стойленский (НЛМК). Представители Газпромбанка и «Северстали» не говорят, когда «Металл-групп» начнет или должна была начать выплату по кредиту. Представитель «Северстали» лишь уточняет, что финансирование обеспечено 100%-ной долей должника, Федоров утверждает, что залог лишь 51%. Есть ли другие долги у «Металл-групп» в Газпромбанке не уточняют, а Федоров и Павлушин знают, что часть долга принадлежит Черномырдину. Федоров уточняет – 14 млрд руб. Подтвердить это у Черномырдина не удалось, а источник «Ведомостей» близкий к одной из сторон сделки Газпромбанка и «Северстали» утверждает, что на конец 2015 г. у «Металл-групп» долга перед Черномырдиным не было.

Бенефициаров ETG не раскрывает, зарегистрирована компания была 29 апреля 2016 г. в Лондоне, следует из документов британского регулятора.