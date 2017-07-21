Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: «Северсталь» добывает руду у Черномырдина
«Северсталь» добывает руду у Виталия Черномырдина
Она стала крупным кредитором компании сына бывшего премьер-министра
- Виталий Петлевой,
- Полина Трифонова
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Шевелев называет Яковлевский рудник уникальным предприятием. Оно добывает руду подземным способом, а не открытым, как подавляющее большинство конкурентов
yakovlevo.ru
Газпромбанк продал «Северстали» Алексея Мордашова права требования по долгу ООО «Металл-групп» на 12 млрд руб. за половину его стоимости, сообщила компания. «Металл-групп» с 2004 г. владеет лицензией на разработку центральной части Яковлевского железорудного месторождения (Белгородская обл.). Оно расположено в Курской магнитной аномалии – крупнейшем железорудном бассейне мира. Часть его месторождений разрабатывают крупнейшие в России ГОКи – Лебединский, Михайловский (входят в «Металлоинвест») и Стойленский (НЛМК).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}