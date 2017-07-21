«Северсталь» добывает руду у Виталия Черномырдина

Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: «Северсталь» добывает руду у Черномырдина

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Шевелев называет Яковлевский рудник уникальным предприятием. Оно добывает руду подземным способом, а не открытым, как подавляющее большинство конкурентов yakovlevo.ru

Газпромбанк продал «Северстали» Алексея Мордашова права требования по долгу ООО «Металл-групп» на 12 млрд руб. за половину его стоимости, сообщила компания. «Металл-групп» с 2004 г. владеет лицензией на разработку центральной части Яковлевского железорудного месторождения (Белгородская обл.). Оно расположено в Курской магнитной аномалии – крупнейшем железорудном бассейне мира. Часть его месторождений разрабатывают крупнейшие в России ГОКи – Лебединский, Михайловский (входят в «Металлоинвест») и Стойленский (НЛМК).