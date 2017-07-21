Промышленность
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: «Северсталь» добывает руду у Черномырдина

«Северсталь» добывает руду у Виталия Черномырдина

Она стала крупным кредитором компании сына бывшего премьер-министра

Газпромбанк продал «Северстали» Алексея Мордашова права требования по долгу ООО «Металл-групп» на 12 млрд руб. за половину его стоимости, сообщила компания. «Металл-групп» с 2004 г. владеет лицензией на разработку центральной части Яковлевского железорудного месторождения (Белгородская обл.). Оно расположено в Курской магнитной аномалии – крупнейшем железорудном бассейне мира. Часть его месторождений разрабатывают крупнейшие в России ГОКи – Лебединский, Михайловский (входят в «Металлоинвест») и Стойленский (НЛМК).

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