«Биокад» объяснил, почему ФАС не получила запрошенную информацию Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Компания «Биокад» объяснила, почему Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получила всю запрошенную при проверке информацию.

«Воспрепятствование, о котором сообщила ФАС, связано с тем, что сотрудник «Биокада» не был проинформирован, какую именно информацию предоставить службе, и опасался, что она может получить доступ к личным данным - они также хранятся на компьютере», - говорит совладелец и гендиректор компании Дмитрий Морозов. Сейчас сотрудник получил разъяснения, все данные службе предоставлены, отметил Морозов.

Какие именно торги и за какой период изучает ФАС, Морозов не знает. Это обычная проверка - служба изучает все компании, участвующие в крупных государственных аукционах, отмечает он: «Надеюсь, результаты проверки опровергнут все подозрения».

Подозрения и проверка

Сегодня ФАС сообщила, что проверяет фармацевтические компании «Биокад» и «Фармстандарт», которые подозревает в крупном картельном сговоре. «ЗАО "Биокад", проверяемое по подозрению в крупном картеле на торгах, препятствовало проведению проверки. Составлен протокол о воспрепятствовании. Компании ООО "Фармстандарт" и АО "Фармстандарт" также препятствуют проверке и отключили сетевые диски. Такие действия компаний демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов», – говорилось в сообщении.

«Проверка компании "Биокад" проводится по подозрению в участии компании в крупном картеле на торгах при закупках по программе "7 нозологий". Общая сумма закупки пока не определена, но предварительно исчисляется десятками миллиардов рублей. В картеле могут участвовать ряд фармацевтических компаний. В настоящее время компания "Биокад" обеспечила доступ сотрудникам ФАС России для проведения проверки. Кроме того, компания "Фармстандарт" также обеспечила доступ к своим сетевым дискам. Остальные данные - по признакам и работе потенциального картеля - по завершению анализа данных по проверке», - сообщил «Ведомостям» представитель ФАС.

«Биокад» по программам льготного лекарственного обеспечения поставил в 2016 г. лекарств на 7,4 млрд руб. (+18% к 2015 г) - это третья строчка в рейтинге, подсчитали аналитики DSM Group.