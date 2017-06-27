Пакет Абрамовича в «Биокаде» оказался у партнера владельца «Фармстандарта»

Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Таблетку разделили по-партнерски

Последнее изменение в составе акционеров Biocad Holding произошло в конце 2016 г.: из числа его совладельцев вышли Jordanside и Joyful Group Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Владельцем 50% Biocad Holding, материнской компании биотехнологической группы «Биокад», оказался партнер основного акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина – предприниматель Валерий Егоров. Это следует из данных кипрского реестра на 20 июня 2017 г. Еще 30% кипрской компании у основателя и гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, 20% – у крупнейшего российского производителя лекарств «Фармстандарт».