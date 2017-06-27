Промышленность
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Таблетку разделили по-партнерски

Пакет Абрамовича в «Биокаде» оказался у партнера владельца «Фармстандарта»

Половина Biocad Holding теперь принадлежит Валерию Егорову
  • Светлана Ястребова,
  • Мария Дранишникова
  • / Ведомости

Владельцем 50% Biocad Holding, материнской компании биотехнологической группы «Биокад», оказался партнер основного акционера «Фармстандарта» Виктора Харитонина – предприниматель Валерий Егоров. Это следует из данных кипрского реестра на 20 июня 2017 г. Еще 30% кипрской компании у основателя и гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, 20% – у крупнейшего российского производителя лекарств «Фармстандарт».

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