Рыбный бизнес брата губернатора Подмосковья нарастил продажи в 9,3 раза

Основной акционер «Русской аквакультуры» – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев Сергей Портер / Ведомости

Выручка «Русской аквакультуры», специализирующейся на выращивании красной рыбы, в январе - июне 2017 г. выросла в 9,3 раза год к году - до 3,34 млрд руб., сообщила компания данные управленческой отчетности. Операционный доход до выплаты процентов, налогов и амортизации составил почти 1,5 млрд руб., а в январе - июне 2016 г. у компании был убыток. Рентабельность этого показателя составила в отчетный период 44%.

Основной акционер «Русской аквакультуры» – брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (у него 47,9% акций, по данным отчета за I квартал 2017 г. ). Еще 22,6% принадлежит совладельцу «Самолет девелопмента» Михаилу Кенину, 23,4% – у УК «Свиньин и партнеры».

Рост показателей связан с тем, что продажи рыбы в натуральном выражении выросли, пояснил гендиректор компании Илья Соснов. Первое полугодие прошлого года было менее удачным - тогда продаж практически не было, в тот период рыба росла в садках, говорит он. А в этом году компания увеличила производство рыбы более чем в 7 раз год к году до 8400 т.

Показатели доказывают эффективность выбранного курса развития, полагает Соснов: компания сосредоточилась на аквакультуре (это бизнес с высокой доходностью) и увеличении операционной эффективности. Компания намерена развиваться «по пути создания крупнейшего вертикально-интегрированного игрока в сегменте аквакультуры», сказано в ее сообщении. К 2025 г. «Русская аквакультура» хочет войти в топ-10 мировых производителей красной рыбы, говорится в ее материалах.

Добавили мальков В начале июля компания сообщила о покупке Villa Smolt в Норвегии, владеющего лицензией на производство до 5 млн шт. смолта, т. е. мальков, в год. Компания планирует получить первый посадочный материал с завода в 2018 г.

В последние три года компанию одолевали трудности. В августе 2014 г. Россия запретила импорт рыбы из Норвегии, на которую приходилась основная часть продаж дистрибуторского подразделения «Русской аквакультуры» – Русской рыбной компании (РРК). Цены выросли, и спрос на продукцию упал. Впоследствии РРК была продана.

Также существенные убытки «Русской аквакультуре» принесли болезни рыб: лососевая вошь и миксобактериоз.

В 2016 г. производителю удалось остановить распространение заболеваний, а рыба в садках подросла, сообщала компания ранее в годовой отчетности по МСФО. Также компания стала лучше контролировать биологические риски, стала применять лучшие мировые практики по кормлению рыб, объяснял тогда «Ведомостям» Соснов.