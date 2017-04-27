Агропром Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Русская аквакультура» доросла до прибыли Впервые за три года «Русская аквакультура» получила прибыль за год Компания реструктурировала бизнес, а рыба больше не болела 27 апреля 01:07 Екатерина Бурлакова / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} У «Русской аквакультуры» большие планы на будущее Русское море «Русская аквакультура» за 2016 г. получила 3,9 млрд руб. чистой прибыли против 1,3 млрд руб. убытка годом ранее, отчиталась компания по МСФО (см. график). Ее выручка выросла втрое – с 856 млн до 2,48 млрд руб. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров