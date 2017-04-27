Агропром
Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Русская аквакультура» доросла до прибыли

Впервые за три года «Русская аквакультура» получила прибыль за год

Компания реструктурировала бизнес, а рыба больше не болела
У «Русской аквакультуры» большие планы на будущее
У «Русской аквакультуры» большие планы на будущее
Русское море

«Русская аквакультура» за 2016 г. получила 3,9 млрд руб. чистой прибыли против 1,3 млрд руб. убытка годом ранее, отчиталась компания по МСФО (см. график). Ее выручка выросла втрое – с 856 млн до 2,48 млрд руб.

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