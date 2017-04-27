Статья опубликована в № 4311 от 27.04.2017 под заголовком: «Русская аквакультура» доросла до прибыли

Впервые за три года «Русская аквакультура» получила прибыль за год

Компания реструктурировала бизнес, а рыба больше не болела

Екатерина Бурлакова

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