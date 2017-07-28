Транспорт
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: «Победа» освобождает Батуми от конкурента

Лоукостер «Победа» пытается выгнать конкурента из Батуми

Возможно, «дочка» «Аэрофлота» хочет летать туда сама

«Победа» попросила Росавиацию отозвать допуск авиакомпании Red Wings по маршруту Москва – Батуми, говорится в материалах Росавиации. Red Wings не использовала эти частоты более двух лет, следует из документов. Росавиация переадресовала вопрос межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску к международным перевозкам, которая рассмотрит его в предстоящий понедельник, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике