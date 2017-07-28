Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: «Победа» освобождает Батуми от конкурента
Лоукостер «Победа» пытается выгнать конкурента из Батуми
Возможно, «дочка» «Аэрофлота» хочет летать туда сама
- Виталий Петлевой
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Попытка отозвать частоты из-за невыполнения заявленных полетов – один из стандартных способов борьбы с конкурентами в отрасли, отмечает руководитель коммерческой практики Goltsblat BLP Алексей Горлатов
Максим Стулов / Ведомости
«Победа» попросила Росавиацию отозвать допуск авиакомпании Red Wings по маршруту Москва – Батуми, говорится в материалах Росавиации. Red Wings не использовала эти частоты более двух лет, следует из документов. Росавиация переадресовала вопрос межведомственной комиссии при Минтрансе по допуску к международным перевозкам, которая рассмотрит его в предстоящий понедельник, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник.
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