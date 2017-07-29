В дочерней компании «Ленэнерго» прошли обыски

В АО «Санкт-петербургские электрические сети» в пятницу прошли обыски Е. Егоров / Ведомости

В АО «Санкт-петербургские электрические сети» (СПб ЭС, входит в ПАО «Ленэнерго») в четверг, 27 июля, прошли обыски, рассказал человек, знакомый с ситуацией в компании. По словам представителя «Ленэнерго», следственные и оперативно-розыскные мероприятия связаны с уголовным делом, которое правоохранительные органы в мае 2017 г. завели в отношении неустановленных лиц из числа руководства СПб ЭС.

Со своей стороны «Ленэнерго» оказывает следствию полное содействие, следует из сообщения компании. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти не комментируют следственные мероприятия.

В 2016 г. в СПб ЭС по инициативе «Ленэнерго» работала ревизионная комиссия. По итогам проверки СПб ЭС был выдан ряд замечаний. В июне 2016 г. Максим Иванов, который тогда исполнял обязанности гендиректора СПб ЭС, подал заявление в правоохранительные органы: он сообщал о возможных необоснованных затратах, которые могли нанести урон компании на сумму более 2 млрд руб., говорит представитель «Ленэнерго». По информации «Фонтанки», ревизионная комиссия выявила завышенные расходы на консультационные услуги, необоснованные выплаты топ-менеджерам и другие нарушения.

Иванов возглавил компанию после ухода с поста руководителя Андрея Сизова. Сизов возглавил СПб ЭС в феврале 2015 г., до этого он работал заместителем председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, а также в центральном аппарате «Россетей». С июля по декабрь 2015 г. Андрей Сизов также возглавлял «Ленэнерго». В декабре 2015 г. совет директоров «Ленэнерго» отстранил Сизова от должности, в числе претензий – рост просроченной кредиторской задолженности и неисполнение обязательств по техприсоединению.

До 2015 г. СПб ЭС принадлежала администрации Петербурга. В конце декабря 2015 г. «Ленэнерго» в ходе консолидации городских энергетических активов получила прямой контроль над компанией. В феврале 2017 г. должность гендиректора СПб ЭС была упразднена.

В мае Московский районный суд Петербурга приговорил бывшего гендиректора ПАО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, бывшего директора по финансам Дениса Слепова – к трем. Сорочинский и Слепов злоупотребили своими полномочиями и причинили компании ущерб, повлекший тяжелые последствия, решил суд.