ТЭК
Статья опубликована в № 4301 от 13.04.2017 под заголовком: Разногласия в сети

Сетевая компания хочет взыскать с «Ленэнерго» 520 млн рублей

Требования по аналогичным искам суд в прошлом году снизил в 15 раз
Е. Егоров / Ведомости

ОАО «Объединенная энергетическая компания» (ОЭК) требует взыскать с ПАО «Ленэнерго» 523 млн руб. В начале апреля компания подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике