Центральный детский магазин на Лубянке снова меняет управляющего
М. Стулов / Ведомости
Группа ВТБ передала Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке (бывший «Детский мир») в управление компании ЕСЕ Russland. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по недвижимости и два источника, близких к разным сторонам сделки.
Информацию о смене управляющей компании в ЦДМ также подтвердил управляющий партнер Ideas4Retail Евгений Бутман. Он и Мамут — совладельцы Ideas4Retail, которая по франшизе развивает в России магазины игрушек Imaginarium и Hamleys. Их магазины есть в ЦДМ, а Hamleys площадью 6750 кв. м — якорный арендатор.
До сих пор магазином на Лубянке управляло подразделение A&NN Retail инвестиционной группы A&NN Александра Мамута. Она получила его в управление в начале 2016 г. До этого ЦДМ был в управлении собственного владельца – компании «Галс-девелопмент» (входит в группу ВТБ).
Новый управляющий занялся сменой концепции торгового центра. «Наша цель — сделать Центральный детский магазин центром притяжения, где будет интересно и полезно провести время и детям, и их современным родителям», — говорил летом 2016 г РБК генеральный менеджер ЦДМ Питер Партма. В ЦДМ планировалось открыть больше кафе и ресторанов, магазины электроники, говорил он. За реализацию новой стратегии отвечали консультанты Cushman & Wakefield, уточняло издание: они должны были поработать над «созданием сильного предложения для семейной аудитории».
Новый управляющий легенарного магазина - ЕСЕ Russland, совместное предприятие немецкой ECE и RD Group Гагика Адибекяна и инвесторов, среди которых Рубен Варданян.
Движение у A&NN Retail было в правильном направлении, но возможно, темпы изменений не отвечали ожиданиям собственника, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У ECE Russland больше опыта, поэтому это выглядит логичным решением.
Представители A&NN Retail, ЕСЕ Russland и «Галс-девелопмента» не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель ВТБ не прокомментировал вопросы о смене управляющей компании в ЦДМ.
Как строили и перестраивали главный детский магазин
pastvu.com
«Детский мир» строился в несколько очередей. Здание три раза перепроектировали, меняли техзадание, архитектору Алексею Душкину добавляли новые объемы строительства (фото 1955 г.)
1/11
ТАСС
Главный детский магазин СССР стал экспериментальным объектом, до этого здания площадью 1 га не строили. Обычно проектировали внутренний двор, чтобы конструкции «играли» (на фото площадь Дзержинского, 1975 г.)
2/11
Владимир Вяткин / РИА Новости
Самая большая в мире двухъярусная карусель, бронзовые торшеры, атриум и миллионы игрушек – старый «Детский мир» был символом счастливого детства в СССР
3/11
Максим Стулов / Ведомости
«Детский мир» шесть лет простоял затянутым строительной сеткой. Его закрыли на реконструкцию 1 июля 2008 г. 26 декабря 2014 г. было получено разрешение на ввод ЦДМ в эксплуатацию (фото 2014 г.)
4/11
М.Стулов / Ведомости
После закрытия здания на реставрацию, бренд «Детский мир» был передан группе компаний «Детский мир», принадлежащий АФК «Система». А здание перешло под контроль группы ВТБ. В ноябре 2014 г. «дочка» «Галс-девелопмент» зарегистрировала новый товарный знак «Центральный детский магазин на Лубянке» (фото 2007 г.)
5/11
Галс-девелопмент
Общая площадь здания после реконструкции – 73 000 кв. м (было 54 000 кв. м), из них торговых – 35 000 кв. м. Нижний этаж сохранил колоннаду, на втором этаже остались балюстрады с торшерами
6/11
Галс-девелопмент
Архитектор нового проекта ЦДМ Павел Андреев предложил сделать атриум той же площади и той же прямоугольной формы, как и в старом магазине (на фото крыша атриума)
7/11
Галс-девелопмент
В ЦДМ установлены самые большие часы в мире: действующий механизм достигает размеров 6 х 7 м. Часы заводятся один раз в 100 лет. Их разработкой и установкой занимались инженеры завода «Ракета»
8/11
Галс-девелопмент
Механизм часов весит 4,5 т и состоит из 5000 деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана, покрытых золотом. Длина маятника – 13 м, диаметр балансового анкерного колеса – 4 м
9/11
Галс-девелопмент
Главный атриум украшен витражами – копиями картин художника Ивана Билибина, чьи иллюстрации к сказкам знакомы всем с детства: «Василиса Прекрасная», «Жар-птица» и др.
10/11
Галс-девелопмент
Общий объем инвестиций – 8 млрд руб., из них около 1 млрд руб. ушло на реализацию обязательств по сохранению наследия. Сроки окупаемости проекта – около 10 лет