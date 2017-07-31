Центральный детский магазин на Лубянке снова меняет управляющего М. Стулов / Ведомости

Группа ВТБ передала Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке (бывший «Детский мир») в управление компании ЕСЕ Russland. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта по недвижимости и два источника, близких к разным сторонам сделки.

Информацию о смене управляющей компании в ЦДМ также подтвердил управляющий партнер Ideas4Retail Евгений Бутман. Он и Мамут — совладельцы Ideas4Retail, которая по франшизе развивает в России магазины игрушек Imaginarium и Hamleys. Их магазины есть в ЦДМ, а Hamleys площадью 6750 кв. м — якорный арендатор.

До сих пор магазином на Лубянке управляло подразделение A&NN Retail инвестиционной группы A&NN Александра Мамута. Она получила его в управление в начале 2016 г. До этого ЦДМ был в управлении собственного владельца – компании «Галс-девелопмент» (входит в группу ВТБ).

Новый управляющий занялся сменой концепции торгового центра. «Наша цель — сделать Центральный детский магазин центром притяжения, где будет интересно и полезно провести время и детям, и их современным родителям», — говорил летом 2016 г РБК генеральный менеджер ЦДМ Питер Партма. В ЦДМ планировалось открыть больше кафе и ресторанов, магазины электроники, говорил он. За реализацию новой стратегии отвечали консультанты Cushman & Wakefield, уточняло издание: они должны были поработать над «созданием сильного предложения для семейной аудитории».

Новый управляющий легенарного магазина - ЕСЕ Russland, совместное предприятие немецкой ECE и RD Group Гагика Адибекяна и инвесторов, среди которых Рубен Варданян.

Движение у A&NN Retail было в правильном направлении, но возможно, темпы изменений не отвечали ожиданиям собственника, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. У ECE Russland больше опыта, поэтому это выглядит логичным решением.

Представители A&NN Retail, ЕСЕ Russland и «Галс-девелопмента» не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель ВТБ не прокомментировал вопросы о смене управляющей компании в ЦДМ.

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