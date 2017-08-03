«Магнит» решил конкурировать с Metro Cash & Carry

Всего в ассортименте «Магнит-опта» около 1500 видов товаров, продовольственных и непродовольственных Наталья Ищенко для Ведомостей

Один из крупнейших в России ритейлеров - краснодарский «Магнит» - открыл три магазина под новым брендом - «Магнит-опт». Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Тестовые магазины открыты в Краснодаре, Саратове и Ульяновске. Ассортимент, оформление торгового зала, выкладка товара рассчитаны на покупку продукции мелким оптом (часть продукции, например, выложена в заводской крупной фасовке - в коробках). «Одновременно с этим доступно приобретение товаров в рознице», - сказано в сообщении компании.

Всего в ассортименте «Магнит-опта» около 1500 видов товаров, продовольственных и непродовольственных. Это более чем вдвое меньше, чем в основном формате «Магнита» - магазинах у дома: в них около 3800 видов товара.

«Магнит» активно развивает направление оптовых продаж в последние годы. За 2016 г. оптовые продажи выросли вдвое - до 5,6 млрд руб. Общая выручка - 1,07 трлн руб.

Основной игрок в мелкооптовой рознице в России - немецкая сеть центров Metro Cash & Carry. Кроме того, последние несколько лет развивает оптовые продажи и петербургская сеть гипермаркетов «Лента».

Другие крупные ритейлеры в России также интересуются оптовыми продажами. Так, в июле группа «Дикси» и крупный табачный дистрибутор, торговая компания (ТК) «Мегаполис», сообщили, что начали совместно продавать товары повседневного спроса оптовыми и мелкооптовыми партиями несетевой рознице. Проект в пилотном режиме уже работает в Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге; ассортимент товаров определяется в зависимости от потребностей каждого конкретного региона, уточнил представитель ритейлера.