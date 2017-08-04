Авария на руднике «Алросы» обвалила акции компании почти на 4,2%

В городе Мирный заливает шахту (архивный кадр) Юрий Смитюк / ТАСС

В шахте рудника «Мир» (г. Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании «Алроса» произошел прорыв воды. В момент аварии в шахте находился 151 человек. По сообщению копании, введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, ведется спасательная операция. «Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии, на объекте работают сотрудники ВГСЧ. Глава компании "Алроса" Сергей Иванов вылетел в Мирный», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах, 89 человек уже подняты до безопасных отметок, еще 60 остаются в подтопленной части рудника. «Вода ушла, в ближайшее время будет подключена электрическая система, которая позволит поднять оставшихся в забое рабочих», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе компании «Ведомостям» сообщили, что на поверхность подняты 79 горняков, из них никто не пострадал. Спасательная операция продолжается, вскоре будут подняты еще 25 человек. Люди с нижних горизонтов переведены на верхние безопасные горизонты, в ближайшее время они будут доставлены на поверхность, добавили в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на данный момент установлено местонахождение 90 горнорабочих, связь с другими устанавливается. По его словам, в шахту попало 200 000 куб. м воды. В ГУ МЧС по Якутии уточнили, что подтопление грунтовыми водами одной из насосных станций произошло на 210 горизонте рудника.

Работа рудника полностью приостановлена, когда она будет возобновлена, пока не сообщается. Авария произошла на трубке «Мир». Подземный алмазный рудник «Мир» начал работу в 2009 г., планируемый срок эксплуатации — 50 лет. Его производительность — около 1 млн т руды в год. Сейчас на подземный рудник «Мир» приходится около 11% добычи «Алросы». Капитализация «Алросы» сегодня потеряла 4,18%, снизившись до 599,7 млрд руб., свидетельствую данные Московской биржи.

На месте работают сотрудники Ростехнадзора, и в ближайшее время они создадут рабочую комиссию по расследованию причин аварии, сказал «Ведомостям» представитель ведомства.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за технологического сбоя на резервуаре хранения воды, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах технического надзора Якутии.

Прокуратура Якутии организовала проверку в связи с подтоплением рудника. «В ходе проверки будут изучены все обстоятельства происшедшего, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию производственного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении прокуратуры. СУ СКР по региону также начало процессуальную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

Это второе за неделю ЧП на руднике «Мир». 29 июля в штрек-ленте произошло обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Находившийся в ней человек погиб. Работу шахты тогда не приостанавливали. В ноябре 2016 г. неисправность на подземном руднике «Удачный» привела к обвалу акций компании на 4,2%.