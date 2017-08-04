Рекордный трансфер Неймара может пошатнуть элитный футбол

Как отмечают эксперты, трансфер отражает изменение финансовой модели футбола, в центре которой теперь находятся суперзвезды Michel Euler / AP

Трансфер бразильского футболиста Неймара за 222 млн евро из FC Barcelona в Paris Saint-Germain на этой неделе стал самым дорогим в истории. Из-за этого перехода футбольные чиновники окажутся под давлением, ведь он ставит под сомнение эффективность правил финансового fair play, которые призваны ограничивать траты клубов.

Переход может означать изменение расклада сил среди ведущих европейских клубов. Руководство Barcelona вряд ли предполагало, что кто-то из конкурентов сможет выплатить казавшуюся астрономической сумму отступных в контракте Неймара. Но PSG обладает финансовой мощью благодаря своему владельцу Qatar Sports Investments. Теперь испанский гранд вынужден расстаться с одним из ведущих игроков против собственной воли.

Как отмечают эксперты, трансфер отражает изменение финансовой модели футбола, в центре которой теперь находятся суперзвезды. По словам Стефана Шимански, автора книги «Деньги и футбол: гид по футболономике», 30 лет назад клубы могли зарабатывали в основном на местных болельщиках. «Но теперь у команд есть глобальный охват через все формы медиа. Поэтому деньги можно зарабатывать с помощью таких мировых звезд, как Неймар, Лионель Месси или Криштиану Роналду, - говорит Шимански. - Как ни странно, этот трансфер даже может окупиться когда-то».

Клуб из Барселоны настаивал на получении всей суммы отступных полностью, чтобы парижскому было труднее придерживаться финансового fair play, который был принят семь лет назад. В 2015 г. правила были пересмотрены, и теперь убытки клубов за трехлетний период не должны превышать 30 млн евро. При этом некоторые расходы, например на инфраструктуру и развитие юношеского футбола, не учитываются.

В четверг представители игрока прибыли в офис La Liga, испанской футбольной лиги, чтобы выплатить от имени PSG всю сумму за переход. La Liga не приняла деньги и отказалась комментировать свой отказ. Ее президент Хавьер Тебас выражал уверенность, что сделка нарушает финансовый fair play. Позже в четверг юристы Неймара выплатили деньги напрямую Barcelona. Клуб расторг контракт с ним и заявил, что предоставит детали сделки в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), чтобы «определить дисциплинарную ответственность, которую может повлечь за собой это дело». PSG отказался от комментариев.

Правила позволяют PSG отражать сумму трансфера на своем балансе не всю сразу, а в течении пяти лет, на которые подписан контракт Неймара. По его условиям, бразилец будет зарабатывать 30 млн евро в год после уплаты налогов. Поэтому UEFA отметил, что у клуба есть несколько лет, чтобы увеличить свои доходы или продать нескольких игроков «за значительную сумму».

Партнер юридической фирмы Sheridans Дэниел Ги ожидает, что PSG увеличит свою выручку с помощью новых коммерческих соглашений, в том числе с использованием образа Неймара. «Такие сделки не происходят часто, и это, конечно, колоссальная сумма, - отмечает Ги. - Лишь несколько клубов в мире могут позволить себе такое в плане расходов и потенциальной выручки, и PSG – один из них».

Руководство PSG также надеется, что Неймар поможет клубу добиться успеха в Лиге чемпионов UEFA. В прошлом сезоне парижский клуб уступил как раз Barcelona на стадии 1/8 финала, упустив преимущество в четыре мяча. Неймар тогда забил два гола на последних минутах. «Чтобы быть успешным, необходимо побеждать. В футболе эта мотивация обычно главенствует над любыми коммерческими расчетами», - говорит Шимански.

Перевел Алексей Невельский