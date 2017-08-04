Президент «Зенита» считает неприличным трансфер Неймара

Деньги, которые форвард Неймар заплатил клубу Barcelona за досрочное расторжение контракта, - за гранью приличия, считает президент футбольного «Зенита» Сергей Фурсенко. Однако он не думает, что переход бразильца в Paris Saint-Germain негативно скажется на трансферном рынке Европы. Он сказал это ТАСС.

Переход Неймара в Paris Saint-Germain был подтвержден в четверг вечером. Стало известно, что он сам заплатил Barcelona 222 млн евро. Такая схема была применена, чтобы парижский клуб не смогли обвинить в нарушении принципов финансового Fair play, которые запрещают клубам тратить на футболистов больше, чем они зарабатывают. ТАСС, ссылаясь на неназванные СМИ, сообщает, что деньги на рекордный трансфер Неймару дали спонсоры парижской команды. Из недавнего заявления главного тренера «Зенита» Роберто Манчини стало известно, что клуб хотел купить Неймара, но не успел.

По словам Фурсенко, «экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией». «Конечно, эти деньги - за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула», - добавил он.

«У нас такая финансовая модель невозможна, - считает президент "Зенита". - За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы, как всегда, пойдем своим путем».

По его словам, для российского футбола сейчас главное - подготовка сборной к чемпионату мира. «В частности, то, что делает Роберто Манчини в "Зените", используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в "Зените", заставляет всех стараться», - сказал Фурсенко.