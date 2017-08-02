Неймар попрощался c Barcelona

25-летний бразилец Неймар попрощался с товарищами по клубу Barcelona, сообщает ВВС. В среду он пришел на тренировку клуба, однако затем в официальном Twitter Barcelona появилось сообщение, что тренер Эрнесто Вальверде ему разрешил в тренировке не участвовать. ESPN связывает это решение с тем, что все же Неймар перейдет в Paris St-Germain. Тренер разрешил футболисту разобраться со своим будущим, сообщил изданию представитель клуба и подтвердил, что Неймар попрощался с игроками.

Сумма трансфера, если он состоится, будет рекордной - 222 млн евро. По данным L'Equipe, медосмотр в PSG Неймар может пройти уже в конце этой недели или в ближайший понедельник.

Barcelona ранее обещала инициировать расследование этого трансфера на предмет его соответствия принципам финансового fair play (FFP). Они требуют, чтобы расходы клуба не превышали доходы.

Неймар перешел в Barcelona из бразильского Santos в 2013 г. В 2016 г. он продлил с каталонским клубом контракт еще на пять лет.