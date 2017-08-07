Совбез покусился на экспортную монополию «Газпрома»

Благодаря единственному заводу СПГ Россия является восьмым в мире экспортером сжиженного газа ПАО «Газпром»

Межведомственная комиссия при Совете безопасности России по безопасности в экономической и социальной сферах рекомендовала правительству определить условия либерализации экспорта российского газа. «Ведомости» ознакомились с протоколом заседания от 6 июля. Документ утвержден секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Подлинность документа подтвердил близкий к одному из участников комиссии человек.

В состав комиссии входят представители министерств и ведомств как экономического (Минэкономразвития, ФАС, Минпромторг и проч.), так и силового (Росгвардия, ФСБ, СВР, МВД) блоков. Кроме чиновников на заседании 6 июля присутствовали топ-менеджеры двух крупнейших независимых производителей газа – вице-президент «Роснефти» Влада Русакова и зампред правления «Новатэка» Денис Храмов. Представителя «Газпрома» на встрече не было.

Собравшиеся обсуждали развитие проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в мире как угрозу энергетической безопасности России. «Меняется структура спроса на энергоносители», – говорится в протоколе заседания. Развитие СПГ-проектов усиливает конкуренцию на европейском и азиатском рынках, а это ухудшает условия для поставок туда российского газа. Комиссия рекомендовала правительству «определить приоритетные направления государственной политики развития СПГ-индустрии», с тем чтобы уже в среднесрочной перспективе Россия вошла «в число мировых лидеров производства и экспорта СПГ»; «скоординированную стратегию» поставок газа «на целевые рынки» и «условия либерализации экспорта природного газа с учетом имеющихся рисков для обеспечения экономической безопасности» России.

Представитель Совбеза подтвердил: комиссия действительно собиралась 6 июля. Но от комментариев по существу – о каких «целевых рынках» идет речь, что имелось в виду под либерализацией экспорта газа и почему на встрече отсутствовал представитель «Газпрома» – он отказался.

Монополия на экспорт газа по трубе принадлежит «Газпрому». Но в обход его можно экспортировать СПГ. Такое право есть только у госкомпаний, если те сжижают газ с шельфовых месторождений, или у частных структур, если те до 2013 г. получили лицензию на разработку газовых месторождений с возможностью строительства там СПГ-завода. Пока в России работает лишь один такой завод – запущенный в 2009 г. компанией Sakhalin Energy (оператор разрабатываемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта «Сахалин-2», контроль у «Газпрома») мощностью 9,6 млн т. Тем не менее по итогам 2015 г. Россия была восьмым по величине в мире экспортером СПГ. К концу нынешнего года «Новатэк» вместе с партнерами запустит первую очередь проекта «Ямал СПГ». После выхода на полную мощность в 2019 г. комплекс будет производить 16,5 млн т СПГ в год. Кроме того, у обеих компаний есть проекты новых заводов. У «Газпрома» – в Усть-Луге и Владивостоке общей мощностью 20 млн т. У «Новатэка» – «Арктик СПГ – 2» мощностью 18 млн т. Также «Роснефть» владеет контрольным пакетом в проекте «Печора СПГ». Его параметры пока не определены.

Что грозит «Газпрому»

Комиссия Совбеза могла иметь в виду оба варианта либерализации экспорта газа – как СПГ, так и трубопроводного газа, предполагает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев. Необходимо снять все барьеры на пути экспорта СПГ, продолжает эксперт.

Шансов на либерализацию экспорта трубопроводного газа сейчас меньше, отмечает Вахрамеев. Правительство опасается, что выход новых игроков на экспортные рынки усилит конкуренцию и приведет к падению цен на российский экспортный газ, а из-за этого и доходов бюджета. Но для самого «Газпрома» это было бы лучше – компания, почувствовав конкуренцию, начала бы более эффективно работать, заключает Вахрамеев.

«Газпром» – крупнейший производитель газа в России. На него приходится почти две трети добычи. При этом чуть более 40% сырья он направляет на экспорт в дальнее зарубежье. В случае если независимые производители газа получат доступ к экспортной трубе пропорционально доле в добыче, выручка «Газпрома» может снизиться на $6,5 млрд (при общей выручке за 2016 г. $100,7 млрд), подсчитала директор по нефти и газу Prosperity Capital Management Ольга Даниленко.

«Комиссия – важный закрытый орган, и, конечно, отработка его решений является обязательной для министерств», – констатирует высокопоставленный федеральный чиновник. Можно даже сказать, у решений этого органа «особый статус», подчеркивает он. Но не обязательно, что решение о либерализации экспорта может быть принято. Еще в начале 2000-х гг. премьер-министр Михаил Касьянов и министр экономики Герман Греф обещали реструктурировать «Газпром» (разделить на транспортную и добывающую компании), но вопрос в итоге был отложен по решению президента Владимира Путина.

Экспорт с координацией

Независимые производители газа давно просят о либерализации экспорта газа. В июне Русакова из «Роснефти» говорила «Интерфаксу», что ее компания хотела бы провести эксперимент. Его суть – дать «Роснефти» «возможность поставлять газ на эти новые рынки, естественно в тесной координации с «Газпромом», чтобы исключить конкуренцию поставщиков российского газа». Госкомпания уже успела заключить несколько договоров на поставку газа. Например, она подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере и меморандум о взаимопонимании в отношении купли-продажи природного газа со своим крупнейшим миноритарным акционером – BP. Стороны предполагают развивать совместные проекты по добыче газа и СПГ-проекты в России и за рубежом с возможностью маркетинга и сбыта газа на международных рынках. Позже источник, близкий к «Роснефти», пояснял, что речь может идти о своповых поставках газа.

Эффект для «Газпрома» от либерализации экспорта газа оценить трудно, рассуждает аналитик БКС Кирилл Таченников: не ясно, насколько велика угроза снижения цен со стороны независимых производителей. В краткосрочной перспективе это может быть минусом для российского бюджета, полагает он. Но обвала цен можно избежать, если независимые производители будут поставлять газ тем покупателям, у кого до этого не было контрактов с «Газпромом», уверен собеседник «Ведомостей» в одной из газодобывающих компаний. Он говорит, что некоторые европейские компании хотят покупать газ в России, но не готовы сотрудничать с газовой монополией.

Либерализовать экспорт российского газа Европа действительно хочет: в начале лета Еврокомиссия запросила мандат на переговоры с «Газпромом», в котором обозначила требования частично распространить положения Третьего энергопакета на подводную часть «Северного потока – 2». Это подразумевает доступ к нему третьих сторон. Таковыми могут быть другие российские компании, например «Роснефть» или «Новатэк», говорил знакомый с предложением ЕС человек. Альтернативной идеей было продавать газ на территории России, а «транспортировать его по дну Балтийского моря может кто угодно», сказал еще один человек, видевший документ.

Представители Минэкономразвития, Минэнерго, «Газпрома», «Новатэка» и «Роснефти» отказались от комментариев, их коллега из правительства не ответил на вопросы «Ведомостей».