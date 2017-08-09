Паромная линия DFDS прекращает заходы в Усть-Лугу
Линия оптимизирует маршруты из-за падения грузопотока
- Дмитрий Горшенин
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Паромная линия DFDS прекращает заходы в Усть-Лугу
Е. Егоров / Ведомости
Судоходная компания DFDS закрывает паромную линию из Киля в Усть-Лугу. Последние пару лет объем перевозок между этими городами неуклонно снижался, это вывело финансовые показатели линии на неприемлемый уровень, сказано в пресс-релизе компании. DFDS решила сосредоточить усилия на линии в порту Санкт- Петербург. Последний выход из Киля состоится 26 августа, из Усть-Луги - 28 августа. Линия работала с 2011 г., судозаходы были еженедельными.
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