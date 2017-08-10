Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: «Сибирская корона» для «Старого мельника»
AB InBev и Efes решили объединить российские бизнесы
Вместе они поборются за лидерство на рынке
- Екатерина Бурлакова
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В условиях сокращения российского рынка и роста конкуренции укрупнение компаний – самый очевидный и естественный шаг, считает Вячеслав Мамонтов
Евгений Разумный / Ведомости
Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busсh InBev (AB InBev) и турецкая Anadolu Efes заявили, что заключили соглашение о намерениях объединить бизнесы в России и на Украине. Это слияние – следствие глобальной сделки стоимостью $106 млрд по покупке AB InBev конкурента – британской SABMiller. В результате ее AB InBev досталось 24% акций Anadolu Efes: пакет SABMIller получила в обмен на свой российский бизнес, когда объединяла его с активами турецкой группы в этом регионе.
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