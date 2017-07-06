Правда, продавать его можно будет только на экспорт

В России могут возобновить производство пива в пластиковой таре объемом свыше 1,5 л Валерий Шарифулин/ТАСС

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, разрешающие производство пива в ПЭТ-таре (т. е. пластиковой) объемом свыше 1,5 л для продажи на экспорт. Об этом сообщил на своем сайте руководитель комитета Сергей Жигарев и подтвердил «Ведомостям» автор поправок депутат Ильдар Гильмутдинов. Их предлагается внести с 1 августа.

Производство пива в таре более 1,5 л запрещено с 1 января, розничная продажа – с 1 июля. Чем меньше пивная тара, тем меньше россияне будут пить алкоголя, объясняли запреты законодатели. Пивовары уверяли: основные лоббисты поправок – производители алюминия и стекла. Запрет распространился и на пиво, производимое для экспорта.

Российское пиво популярно в Китае, Монголии, Киргизии, причем в упаковке 2,3 л, указано в пояснительной записке к законопроекту. На экспорт поставляется не более 200 млн л пива ежегодно – около 2% всех продаж, напоминает гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз. У «Балтики» (входит в Carlsberg) на экспорт приходится менее 10%, у Efes – 3%, «Сан инбев» («дочка» AB Inbev) – менее 5%, рассказали представители компаний. Причем экспортные продажи, по их словам, каждый год растут.

С начала действия запрета экспортные продажи пива несколько замедлились, новые поправки позволят снова нарастить их, замечает представитель Heineken Russia Кирилл Болматов. Снятие ограничения поможет развивать несырьевой экспорт, соглашается вице-президент «Балтики» Алексей Кедрин.

Минфин, по словам его представителя, поддерживает инициативу. Также мера поможет пивоварам в сложных экономических условиях, добавил представитель EFES Rus Павел Филиппов. Производство пива в России, по данным Росстата, падает с 2010 г., в 2016 г. – на 0,4% до 727 млн дал. Пивовары связывают это с усилением регулирования.

Внутренний рынок уже адаптировался к ограничению тары – потребители перешли на меньшие по объему пластиковые бутылки, а доля пива в ПЭТ-таре осталась на том же уровне – около половины всех российских продаж, говорит Болматов. Пока выводы делать рано: рынку предстоит перераспределить на другие виды упаковки 20% продукции, выпускавшейся прежде в пластиковой таре объемом выше 1,5 л, замечает представитель «Сан инбев» Ораз Дурдыев.

Попадание на российский рынок продукции объемом более 1,5 л исключено, подчеркивается в пояснительной записке: производство алкоголя и его оборот фиксируются в ЕГАИС, и регулятор располагает детальной информацией о продукции с момента розлива до отгрузки. Также производитель отмечает в ЕГАИС, что продукция предназначена для экспорта, а на этапе отгрузки указывается экспортный маркер и вносят данные о зарубежных контрагентах, указывает Гильмутдинов.