Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: С водкой и вином не смешивать

Производители пива рассчитывают на более мягкое регулирование в отличие от вина и водки

Совместно с ВШЭ они разработали новый закон о регулировании алкогольной отрасли