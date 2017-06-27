Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: С водкой и вином не смешивать
Производители пива рассчитывают на более мягкое регулирование в отличие от вина и водки
Совместно с ВШЭ они разработали новый закон о регулировании алкогольной отрасли
- Екатерина Бурлакова
- / Ведомости
С водкой и вином не смешивать
Сергей Портер / Ведомости
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Союз российских пивоваров разработали изменения в закон об обороте алкоголя. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердила директор Института проблем правового регулирования ВШЭ (разработчик проекта) Анна Дупан. 29 июня рабочая группа в Минэкономразвития рассмотрит эти изменения, говорит представитель союза и подтверждает представитель министерства. Минфин тоже получил этот проект от Минэкономразвития и будет его рассматривать, сказал представитель Минфина.
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