Агропром
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: С водкой и вином не смешивать

Производители пива рассчитывают на более мягкое регулирование в отличие от вина и водки

Совместно с ВШЭ они разработали новый закон о регулировании алкогольной отрасли

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Союз российских пивоваров разработали изменения в закон об обороте алкоголя. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердила директор Института проблем правового регулирования ВШЭ (разработчик проекта) Анна Дупан. 29 июня рабочая группа в Минэкономразвития рассмотрит эти изменения, говорит представитель союза и подтверждает представитель министерства. Минфин тоже получил этот проект от Минэкономразвития и будет его рассматривать, сказал представитель Минфина.

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