Минфин предложил разрешить продавать вино и пиво через интернет

Минфин России предложил разрешить торговлю алкоголем через интернет и начать с вина и пива, передает ТАСС. Как сообщил в комитете Совета Федерации по вопросам бюджета и финансовым рынкам руководитель департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, разрешение на продажу вина и пива через интернет он предложил ввести на период до 1 июля 2018 г. Если к тому моменту мониторинг ситуации подтвердит, что проект идет успешно, Минфин предлагает распространить такое разрешение на все алкогольные напитки.

Такой законопроект уже подготовлен, Минфин готов его направить сенатором для изучения, добавил Сазанов. Участники онлайн-рынка алкоголя будут включены в специальную зону ЕГАИС, лицензировать такой вид деятельности будет Росалкогольрегулирование, передает «Прайм». «Любые иные сайты, которые будут вне зоны ЕГАИС, будут подлежать автоматической блокировке», - добавил Сазанов.

В Минпромторге вообще считают запрет на интернет-торговлю алкоголем архаизмом, заявил замдиректора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции ведомства Никита Кузнецов. Его цитирует агентство «Москва». Он напомнил, что ведомство изначально считало, что нужно «легализовать в разумных рамках интернет-торговлю алкоголем» и такие предложения уже направлены правительству. По его словам, нынешний запрет влияет на всю интернет-торговлю продуктами питания. «Сегмент интернет-торговли, в том числе алкоголя, - это необходимый элемент конкурентной среды, он сейчас отсутствует, это архаизм, в какой-то степени дикость, его нужно как можно быстрее в каких-то рамках быстрее легализовать», - добавил чиновник.