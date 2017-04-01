Дворкович: онлайн-торговля алкоголем точно будет запущена

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заверил, что онлайн-торговля алкоголем точно будет запущена, сейчас обсуждаются юридические аспекты. «Я думаю, что все равно в будущем будет интернет-торговля алкогольными напитками. Вопрос в том, как именно это будет отрегулировано, какое будет правоприменение, над этим еще нужно работать», — сказал Дворкович.

По его словам, интернет-торговлю алкоголем могут начать с дистанционной продажи вина. «Я думаю, Госдума не пойдет на то, чтобы открыть сразу торговлю всеми алкогольными напитками. Надо на чем-то попробовать. Наверное, на российском вине или на вине в целом», — сказал вице-премьер, отметив, что это позволит оценить, как работают в этом случае правила дистанционной торговли.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1 млн руб. за продажу алкоголя в интернете. За распространение информации о продаже алкоголя в интернете документ предусматривает административную ответственность и штраф для граждан от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц от 30 000 до 50 000 руб., для юридических лиц — от 400 000 до 1млн руб.