Госдума одобрила штрафы до 1 млн рублей за продажу алкоголя в интернете

Законопроект о штрафах до 1 млн руб. за продажу алкоголя в интернете принят Госдумой в первом чтении. Соответствующие изменения предусматриваются в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России.

Законопроект направлен на совершенствование регулирования оборота алкоголя, указывается в сопроводительных документах к проекту закона. Авторами законопроекта являются члены Совета Федерации Сергей Рябухин и Виталий Шуба.

За распространение информации о продаже алкоголя в интернете документ предусматривает административную ответственность и штраф для граждан от 3000 до 5000 руб., для должностных лиц от 30 000 до 50 000 руб. При этом наибольший размер денежных санкций предусматривается для юридических лиц - от 400 000 до 1млн руб.

Помимо этого законопроектом предусматривается внесудебная блокировка сайтов, распространяющих информацию о розничной продаже алкогольной продукции в интернете. Также для борьбы с дистанционной продажей устанавливается штраф до 5000 руб. за «перемещение физическими лицами алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», которая не была маркирована в соответствии с российским законодательством. Исключения составят случаи, когда гражданин имел при себе не более 5 л алкоголя.