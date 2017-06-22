Статья опубликована в № 4347 от 22.06.2017 под заголовком: Русской водке отказали в tax free
Водку вывели из проекта по запуску tax free в России
Изначально возмещать НДС интуристам предполагалось и с покупок алкоголя
- Наталья Ищенко
- / Ведомости
Иностранцы всегда могут купить алкоголь в любом международном аэропорту вылета
Евгений Егоров / Ведомости
Правительство России отказалось от идеи возмещать иностранцам НДС при покупках алкоголя в ходе запуска системы tax free в России, следует из текста проекта поправок в Налоговый кодекс. Документ зарегистрирован в Госдуме 21 июня.
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